 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Euractiv сообщил о риске задержки вступления Украины в ЕС из-за Венгрии

Euractiv: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на весну
Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters
Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может быть перенесено на март, если Венгрия выразит свое несогласие на декабрьском саммите в Брюсселе. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

По словам источников, перенос на март станет компромиссным вариантом в случае, если Венгрия в лице своего премьер-министра Виктора Орбана наложит вето на решение начать переговоры в декабре. Его планируют рассмотреть на саммите ЕС в Брюсселе. Для принятия такого решения необходимо одобрение всех 27 стран — членов Евросоюза. Кроме того, под вопросом и выделение Киеву пакета финансовой помощи в размере €50 млрд, которое также стоит на повестке саммита.

По мнению собеседника Euractiv, это «ключевой момент» для ЕС. «Очень важно, чтобы Европейский союз оказал ясную и полную поддержку Украине», — заявил он.

Венгрия последовательно выступает против принятия Украины в Евросоюз. В январе в качестве обоснования позиции страны госсекретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер упоминал факты ущемления венгерской общины Закарпатья со стороны украинских властей, добавляя, что, если Киев хочет стать членом ЕС, он должен отказаться от «систематической травли национальных меньшинств».

В начале декабря Bloomberg сообщал, что Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором попросил его отказаться от рассмотрения возможности начать переговоры с Киевом на саммите ЕС в Брюсселе. Несколько дней спустя политик дал интервью французскому журналу Le Point, в котором сообщил, что Украина не может рассчитывать на вступление в объединение, поскольку это «одна из самых коррумпированных стран в мире».

Саммит Евросоюза пройдет 14 и 15 декабря в Брюсселе. На нем планируется принять решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией, а также предоставить Грузии статус страны-кандидата.

Теги
Украина Евросоюз Виктор Орбан

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Зеленский пообщался с Орбаном на инаугурации Милея
Политика
Орбан указал на невозможность принять Украину в ЕС из-за коррупции
Политика
Politico узнал о желании Макрона обсудить с Орбаном членство Украины в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Премьер Польши предрек «конец европейского сообщества» из-за реформ Политика, 15:18
Как технологично перейти в цифровое измерение. Конструктор решений РБК и МТС, 15:15
Канадские ученые предупредили о риске, что золотая рыбка уничтожит озера Общество, 15:10
Совет Европы раскритиковал Финляндию за закрытые границы Политика, 15:06
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 15:04
Эффект поддержки: как бизнес собрался наращивать объемы экспорта Национальные проекты, 14:59
В Госдуме одобрили поправки о замене выдворения мигрантов на штраф Политика, 14:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
У природы нет границ: какие страны — экологические соратники России Тренды, 14:54
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 14:52
Акции Сбербанка подешевели до минимума за два месяца Инвестиции, 14:51
Футболиста клуба РПЛ обманули интернет-мошенники Спорт, 14:48
Почему факторинг считается антикризисным инструментом Отрасли, 14:47
Как в Москве внедряют новый стандарт акушерско-гинекологической помощи Город, 14:45
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 14:41