Euractiv сообщил о риске задержки вступления Украины в ЕС из-за Венгрии

Euractiv: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на весну

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может быть перенесено на март, если Венгрия выразит свое несогласие на декабрьском саммите в Брюсселе. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

По словам источников, перенос на март станет компромиссным вариантом в случае, если Венгрия в лице своего премьер-министра Виктора Орбана наложит вето на решение начать переговоры в декабре. Его планируют рассмотреть на саммите ЕС в Брюсселе. Для принятия такого решения необходимо одобрение всех 27 стран — членов Евросоюза. Кроме того, под вопросом и выделение Киеву пакета финансовой помощи в размере €50 млрд, которое также стоит на повестке саммита.

По мнению собеседника Euractiv, это «ключевой момент» для ЕС. «Очень важно, чтобы Европейский союз оказал ясную и полную поддержку Украине», — заявил он.

Венгрия последовательно выступает против принятия Украины в Евросоюз. В январе в качестве обоснования позиции страны госсекретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер упоминал факты ущемления венгерской общины Закарпатья со стороны украинских властей, добавляя, что, если Киев хочет стать членом ЕС, он должен отказаться от «систематической травли национальных меньшинств».

В начале декабря Bloomberg сообщал, что Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором попросил его отказаться от рассмотрения возможности начать переговоры с Киевом на саммите ЕС в Брюсселе. Несколько дней спустя политик дал интервью французскому журналу Le Point, в котором сообщил, что Украина не может рассчитывать на вступление в объединение, поскольку это «одна из самых коррумпированных стран в мире».

Саммит Евросоюза пройдет 14 и 15 декабря в Брюсселе. На нем планируется принять решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией, а также предоставить Грузии статус страны-кандидата.