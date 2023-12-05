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Политика ,  
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Bloomberg узнал о просьбе Орбана к ЕС по поводу заявки Киева на членство

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просит ЕС воздержаться от обсуждения начала переговоров о вступлении Украины в союз на саммите в Брюсселе на следующей неделе, об этом говорится в письме Орбана, адресованном главе Европейского совета Шарлю Мишелю и датированном понедельником, 4 декабря, сообщает
Bloomberg.

«Есть ожидания», что совет «может и должен принять решение о начале переговоров» о будущем членстве Украины в Евросоюзе, следует из письма. По мнению премьера, Европейский совет «не может принимать ключевые решения», пока не будет достигнут консенсус по поводу «будущей стратегии в отношении Украины».

Он также предупредил, что вынесение на обсуждение этого вопроса на саммите «неизбежно приведет к провалу» из-за «очевидного отсутствия консенсуса».

По данным Bloomberg, лидеры ЕС намерены договориться в Брюсселе о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдавией.

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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