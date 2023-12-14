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Политика ,  
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Сенат США поддержал проект оборонного бюджета на рекордные $886 млрд

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на сумму $886 млрд на 2024 год

Большинство членов сената США поддержали проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год на рекордную сумму $886,3 млрд, сообщает Reuters.

Агентство отметило, что его поддержали как демократы, так и республиканцы, избежав разногласий. Законопроект состоит из 3,1 тыс. страниц и предполагает, что на оборону выделят $886,3 млрд — на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. За документ проголосовали 87 из 100 сенаторов, 13 выступили против.

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Проект, который назвали «компромиссным», предусматривает в том числе:

  • Повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%;
  • Запрет на закупку аккумуляторов у ряда компаний, поскольку обе партии «забили тревогу по поводу потенциальных угроз безопасности»;
  • Укрепления партнерства США и Тайваня для «улучшения оборонных возможностей» региона и содействия мирным отношениям с Китаем.

Документ направят на рассмотрение в палату представителей, а после одобрения итоговый проект подпишет президент США Джо Байден.

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. В Белом доме предупредили, что деньги для Украины закончатся до конца 2023 года без выделения дополнительных средств.

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Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Теги
Армия США оборонный бюджет Сенат США

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