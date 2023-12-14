Кандидат в президенты США заявил, что Украина должна уступить территории

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Украина будет вынуждена уступить регионы на востоке страны России для урегулирования конфликта, заявил в ходе встречи с избирателями кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, трансляцию вел телеканал CNN.

«Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, — да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население», — сказал он.

Население некоторых восточных регионов Украины даже не считает себя частью этой страны, считает Рамасвами. По мнению политика, Россия также вправе рассчитывать на обещание от НАТО о том, что Украина не будет принята в альянс. В ответ на это Москва должна отказаться от «военного союза» с Китаем.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев не может пойти на заморозку конфликта, назвав такой вариант развития событий «патовой ситуацией». Он также отметил, что в стране хотят мира, но готовы к нему, только если он будет заключен на условиях украинской «формулы мира». Среди них — требования об «уважении к территориальной целостности и уставу ООН» и выведении войск.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в сентябре назвал «формулу мира» Зеленского невыполнимой. Одно из условий завершения конфликта, которое ставит Москва, — признание со стороны Киева территориальных приобретений России, в состав которой около года назад вошли четыре новых региона. Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.