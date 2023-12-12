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Военная операция на Украине ,  
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Украина получит $900 млн от МВФ

Украина немедленно получит $900 млн от МВФ для покрытия госбюджета
Сюжет
Военная операция на Украине
МВФ согласился направить второй крупный транш Украине в рамках программы, чей общий объем достигает $15,6 млрд
Владимир Зеленский и Кристаллина Георгиева
Владимир Зеленский и Кристаллина Георгиева (Фото: Julia Nikhinson / Reuters)

Совет директоров МВФ утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования Украины, что позволит властям немедленно получить около $900 млн, сообщил МВФ.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявила, что хотя бои продолжают «продолжают приносить Украине огромные социальные и экономические издержки», «экономика Украины оказалась устойчивой».

Она подчеркнула, что ожидается дальнейшее восстановление экономики, но перспективы сопряжены «со значительными рисками, обусловленными главным образом исключительно высокой неопределенностью», связанной с боевыми действиями.

Полученные деньги направят на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год, это последний транш МВФ в этом году. В следующем Украина должна получить от Фонда $5,4 млрд при выполнении условий программы, пишет украинская редакция Forbes.

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Фото:Александр Ратушняк / Reuters

В МВФ объявили о планах выделить Украине второй транш на $890 млн этим летом (первый транш на $2,7 млрд поступил в апреле), средства предоставляют в рамках одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFE). Он предполагает четырехлетнюю программу поддержки Украины с финансированием на $15,6 млрд.

МВФ отмечал в ноябре, что боевые действия «продолжают оказывать разрушительное воздействие на население и экономику», однако макроэкономическая и финансовая стабильность «была сохранена благодаря разумной политике, а также стабильной и своевременной внешней поддержке», благодаря чему украинская экономика продолжает демонстрировать «поразительную устойчивость и дальнейшие признаки стабилизации». В декабре фонд отметил, что перспективы подвержены «значительным рискам, связанным с исключительно высокой неопределенностью, вызванной войной, потенциальными просчетами в политике, а также задержками или нехваткой внешнего финансирования».

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Аналитики МВФ улучшили прогноз по росту украинской экономики: с 1-3% до 4,5%. Вместе с тем ожидается, что в 2024 году рост экономики снизится до 3-4%. Минфин Украины предупреждал, что без помощи союзников бюджет на следующий год ждет дыра на $29 млрд.

Украина не обладает собственной идеологией, промышленностью и деньгами, что лишает ее будущего, сказал президент России Владимир Путин 10 декабря.

Министры иностранных дел ЕС обсудили выделение Украине €500 млн из Европейского фонда мира, но прогресс по этому вопросу блокирует Венгрия. Источники Politico объясняют ее действия попыткой получить около $22 млрд от ЕС — их заблокировали из-з необходимости проведения в Венгрии реформ по соблюдению прав человека и независимости суднбной власти.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский МВФ США
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