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Политика ,  
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O Globo узнала о неудачной попытке встречи Зеленского с лидером Бразилии

O Globo: Лула да Силва отказал Зеленскому во встрече перед поездкой в Аргентину
Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский хотел встретиться с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой по пути в Аргентину, но ему отказали, пишет бразильская газета O Globo.

В Аргентину Зеленский летел на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея. По пути туда он остановился в бразильской столице Бразилиа для дозаправки своего самолета и захотел провести встречу с да Силвой, но тот не согласился.

Как рассказал O Globo источник в МИД Бразилии, запрос на встречу был сделан «в кратчайшие сроки» — в четверг, 7 декабря. Тогда да Силва и бразильские дипломаты находились на саммите глав стран — членов МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой), который проходил в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, как отметил собеседник газеты, время встречи и обстоятельства в Бразилии посчитали «необычными» — Зеленский сделал остановку для дозаправки своего самолета на авиабазе Бразилиа вечером 9 декабря, его борт приземлился в Бразилии в 20:15 и вылетел через два часа. О чем именно украинский лидер хотел поговорить с бразильским коллегой, не уточняется.

МИД Бразилии направил на встречу с ним секретаря отдела МИДа по Европе и Северной Америке Марию Луизу Эскорел.

«Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления», — объяснил дипломат, знакомый с этим вопросом.

Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины
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Зеленский прибыл в Аргентину и принял участие в церемонии вступления в должность нового президента страны Хавьера Милея 10 декабря. После церемонии украинский лидер написал в телеграм-канале, что желает Милею и «всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами», и выразил надежду на расширение сотрудничества двух стран. Милей почти сразу после избрания в ноябре предлагал Зеленскому провести в Аргентине конференцию, посвященную урегулированию конфликта на Украине.

На церемонии инаугурации президент Украины провел встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пеньей, Уругвая Луисом Лакалье Поу и Эквадора Даниэлем Нобоа, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

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