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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский встретился с лидерами Южной Америки ради поддержки формулы мира

Зеленский провел встречи с лидерами Южной Америки ради поддержки «формулы мира»
Сюжет
Военная операция на Украине
Приехав в Аргентину на инаугурацию нового президента, Зеленский также провел встречи с лидерами Эквадора, Парагвая и Уругвая. Он искал поддержки для украинской «формулы мира». Переговоры на ее основе Россия исключала
Владимир Зеленский и&nbsp;президент Эквадора Даниэль Нобоа
Владимир Зеленский и президент Эквадора Даниэль Нобоа (Фото: Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с некоторыми лидерами стран Южной Америки в поисках поддержки его «формулы мира», пишет Bloomberg.

Украинский лидер прибыл в Аргентину и принял участие в церемонии вступления в должность нового президента страны Хавьера Милея. В своем телеграм-канале Зеленский после нее написал, что желает Милею и «всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами», и выразил надежду на расширение сотрудничества двух стран. Милей почти сразу после избрания в ноябре предлагал Зеленскому провести в своей стране конференцию, посвященную урегулированию конфликта на Украине.

Глава украинского государства также провел встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пенью, Уругвая Луисом Лакалье Поу и Эквадора Даниэлем Нобоа, сказано на сайте Зеленского. Всех трех лидеров он пригласил посетить Украину.

Парагвайскому президенту Зеленский сказал, что Украина «очень заинтересована» в привлечении республики к имплементации «формулы мира». В разговоре с лидером Уругвая президент Украины высоко оценил участие представителя страны в прошедшей встрече по реализации «формулы» и выразил надежду, что к следующей Уругвай также присоединится.

«Для нас очень важна поддержка и мощный объединенный голос государств Латинской Америки, которые будут на стороне украинских людей», — сказал Зеленский Нобоа.

Зеленский пообщался с Орбаном на инаугурации Милея
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Виктор Орбан и Владимир Зеленский

«Формулу мира» Зеленский представил чуть более года назад на саммите G20. Среди ее десяти пунктов — восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. Украина старается привлечь в поддержку своей инициативы как можно больше стран, для чего провела уже три специальные встречи — в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте. В последней, как сообщал офис президента Украины, приняли участие представители 66 стран.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что склонить Москву на переговоры на условиях Киева «абсолютно нереалистично». Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что «формула мира» Зеленского «абсолютно нереализуема». Одно из ключевых требований России — признание Украиной новых территориальных реалий.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Парагвай Уругвай Эквадор Аргентина
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