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Политика ,  
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Байден пригласил Зеленского в Вашингтон 12 декабря

Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон 12 декабря, сообщил Белый дом.

«Байден пригласил президента Украины <...> чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России. <...> лидеры обсудят насущные нужды Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент», — говорится в сообщении.

В офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский посетит США по завершении визита в Аргентину. «11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров», — говорится в сообщении.

Среди ключевых тем на переговорах там назвали «продолжение сотрудничества Украины и США в военной сфере, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координацию усилий двух государств в следующем году».

Зеленский встретился с лидерами Южной Америки ради поддержки формулы мира
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;президент Эквадора Даниэль Нобоа

Зеленский находится с визитом в Аргентине. 10 декабря он принял участие в инаугурации президента Хавьера Милея в Буэнос-Айресе, а также встретился с некоторыми лидерами стран Южной Америки в поисках поддержки его «формулы мира».

С Байденом они последний раз очно встречались 21 сентября. Тогда украинский президент также прибыл с визитом в Вашингтон. Помимо встречи с американским лидером, Зеленский провел несколько встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН, где также успел пообщаться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой и другими политиками.

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Теги
Джо Байден Владимир Зеленский Военная операция на Украине переговоры
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