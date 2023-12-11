Милей тайно принял присягу нового правительства Аргентины

Милей впервые в истории Аргентины принял присягу министров без присутствия прессы, сообщает La Nacion. Также он отменил указ прошлого президента и назначил свою сестру главой президентского секретариата

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Президент Аргентины Хавьер Милей, чья инаугурация прошла 10 декабря, «тайно» принял присягу у нового правительства, а также назначил свою сестру главой президентского секретариата, передает La Nacion.

По данным издания, церемония, проходившая в резиденции президента началась на пятьдесят минут позже запланированного, а аккредитованные журналисты допущены к ней не были. «Министры принесли присягу тайно, без прессы и официальной трансляции. Такое происходит впервые», — говорится в сообщении газеты.

В пресс-службе правительства уточнили La Nacion, что это решение связано с тем, что «праздновать нечего». «Президент сказал, что ситуация в Аргентине критическая. Праздновать нечего. Приведение к присяге — это частное мероприятие, чтобы министры могли приступить к работе», — сообщили в пресс-службе.

Так, министром экономики стал Луис Капуто — бывший министр финансов и экс-глава Центрального банка во время правления президента Маурисио Макри. Мминистерство безопасности возглавила Патрисия Буллрич, которая баллотировалась на пост главы государства, но не смогла пройти во второй тур. Напарник Буллрич по выборам Луис Петри, баллотировавшийся на пост вице-президента, стал министром обороны. МИД республики возглавила Диана Мондино, а министром юстиции стал Мариано Кунео Либарона — известный адвокат, защищавший политиков, а также родственников экс-президента Карлоса Менема. Министром инфраструктуры был назначен экономист Гильермо Ферраро. Во главе министерства человеческого капитала встала Сандра Петтовельо, которая ранее работала журналистом. Министром здравоохранения стала кардиолог Марио Руссо, руководивший ранее этой сферой в различных городах Аргентины. Министром внутренних — Гильермо Франкос, являющийся представителем Аргентины в Межамериканском банке развития. Главой кабинета министров стал Николас Поссе, работавшей вместе с Милеем в компании Corporación América, занимающейся, в том числе, управлением всеми аэропортами страны.

Кроме этого, Милей назначил свою сестру Карину главой президентского секретариата. Как отмечает La Nacion, для этого ему пришлось отменить указ бывшего президента Маурисио Макри (от 2018 года), который запрещал главе государства назначать прямых членов семьи в органы государственного управления.

Милей победил на выборах президента Аргентины в ноябре. Он набрал 56%, его соперник, кандидат от правящей на тот момент коалиции и министр экономики Серхио Масса — 44%.

Политик характеризует себя как «анархо-капиталиста» и в ходе предвыборной кампании озвучивал радикальные решения по оздоровлению аргентинской экономики, которая оказалась на пороге уже шестой за десятилетие рецессии и страдает от инфляции в 143%. В частности, он предлагал ликвидировать ЦБ страны и отказаться от национальной валюты, песо, заменив ее на американский доллар.

Во внешней политике, по мнению Милея, будущими союзниками Аргентины должны быть США и Израиль, с Китаем и Бразилией он собирался порвать. Кроме того, новый президент допускал отзыв заявки страны в БРИКС, но телеканал TN со ссылкой на источники сообщал, что такая возможность еще рассматривается.

