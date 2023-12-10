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Политика ,  
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Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины

Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Милея
По пути в Аргентину президент Украины встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улисишом Коррейа-и-Cилвой. Зеленский и Милей говорили по телефону после победы последнего на выборах и обсуждали, в частности, «формулу мира»

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Аргентину на инаугурацию нового президента Хавьера Милея, сообщил офис украинского лидера в телеграм-канале.

Зеленский написал в телеграм-канале, что по пути в Аргентину встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улисишом Коррейа-и-Cилвой.

«Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений между нашими странами. Голос Кабо-Верде — это голос демократии, который помогает нам на площадке ООН, поддерживает резолюции, которые очень важны для Украины», — отметил президент.

Он поблагодарил главу правительства за поддержку инициативы Grain from Ukraine и призвал «присоединиться к имплементации украинской формулы мира».

Инаугурация Милея состоится в Буэнос-Айресе 10 декабря.

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Хавьер Милей

В ноябре на президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей, которого уже прозвали «мини-Трампом». Он баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает». Милей в ходе предвыборной кампании грозился разогнать Центробанк, перейти на доллар, отозвать заявку страны на вступление в БРИКС, порвать с «коммунистами» в Китае и Бразилии, а в качестве будущих союзников называл США и Израиль.

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После выборов новый аргентинский лидер созвонился с Зеленским и предложил ему провести в Аргентине конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Украинский президент после переговоров сообщил, что обсудил с коллегой «украинскую формулу мира», а также пригласил его посетить страну.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Хавьер Милей инаугурация Украина Аргентина

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