Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Аргентину на инаугурацию нового президента Хавьера Милея, сообщил офис украинского лидера в телеграм-канале.
Зеленский написал в телеграм-канале, что по пути в Аргентину встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улисишом Коррейа-и-Cилвой.
«Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений между нашими странами. Голос Кабо-Верде — это голос демократии, который помогает нам на площадке ООН, поддерживает резолюции, которые очень важны для Украины», — отметил президент.
Он поблагодарил главу правительства за поддержку инициативы Grain from Ukraine и призвал «присоединиться к имплементации украинской формулы мира».
Инаугурация Милея состоится в Буэнос-Айресе 10 декабря.
В ноябре на президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей, которого уже прозвали «мини-Трампом». Он баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает». Милей в ходе предвыборной кампании грозился разогнать Центробанк, перейти на доллар, отозвать заявку страны на вступление в БРИКС, порвать с «коммунистами» в Китае и Бразилии, а в качестве будущих союзников называл США и Израиль.
После выборов новый аргентинский лидер созвонился с Зеленским и предложил ему провести в Аргентине конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Украинский президент после переговоров сообщил, что обсудил с коллегой «украинскую формулу мира», а также пригласил его посетить страну.