Япония усилит антироссийские санкции и передаст Украине $4,5 млрд помощи

Токио до конца года расширит антироссийские санкции из-за конфликта на Украине, а также введет их против организаций из третьих стран, которые помогают обходить ограничения, сообщила пресс-служба МИД Японии после онлайн-встречи лидеров стран G7.

По словам премьер-министра Фумио Кисиды, вместе с дополнительными санкциями против России к концу 2023 года «в качестве объектов санкций также будут определены организации третьих стран, подозреваемые в причастности к обходу санкций». Он добавил, что с января 2024 года в соответствии с договоренностями на уровне G7 страна также введет меры по ограничению импорта российских алмазов.

Кроме того, Япония предоставит Украине дополнительную помощь в размере $1 млрд, включая гуманитарную помощь, а также средства на восстановление и реконструкцию. «В общей сложности [Япония] готова предоставить поддержку на $4,5 млрд, включая эту дополнительную поддержку и увеличение кредита Всемирному банку», — пояснили в ведомстве.

Япония ввела санкции против России после начала военной операции, позднее Токио неоднократно ужесточал ограничения: запретил инвестиции в страну, ограничил экспорт, запретил экспорт вакцин, самолетов и др. Кроме того, Япония начала оказывать Украине военную помощь.

Россия считает незаконными антироссийские санкции. Президент Владимир Путин называл их безумными и бездумными. Москва приняла ответные меры, в том числе признала Японию «недружественным» государством, отменила безвиз для японцев и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Российские власти осуждают поставки Украине оружия и военной техники. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.