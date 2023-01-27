Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов с 3 февраля

Япония c 3 февраля запретит экспорт в Россию медоборудования и роботов

Япония расширила санкции против России, запретив с 3 февраля экспорт медоборудования, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и газа. Введены санкции против Дугина, Белоусова, Памфиловой, Чернышенко и семьи Керимова

Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Япония с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом сообщает министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Помимо этого будет запрещен ввоз в Россию радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Согласно сообщению МИД, Япония также расширила список персональных санкций. В перечень внесли 22 физических лица, в том числе:

уполномоченную при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову;

философа, политолога и социолога Александра Дугина;

заместителя министра обороны России Михаила Мизинцева;

первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова;

заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко;

генерала-лейтенанта ВС России Сергея Рыжкова;

родственников Сулеймана Керимова Наримана, Саида, Амину, Гульнару Керимовых и его жену Фирузу Керимову;

председателя совета директоров ООО »Бонум Кэпитал» Мурата Алиева;

генерального директора АО ПКК «Миландр» Михаила Павлюка;

генерального директора и председатель правления ОАО «КАМАЗ» Сергея Когогина;

министра юстиции России Константина Чуйченко;

члена Общественной палаты России Александра Марковича;

председателя ЦИК России Эллу Памфилову, ее заместителя Николая Булаева и члена ЦИК Николая Левичева;

бывшего генерального директора и председателя правления ОАО «ФосАгро» Андрея Гурьева;

бывшего председателя правления международного аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко;

бывшего директора ОАО «СУЭК» Андрея Мельниченко.

«Чтобы внести свой вклад в <...> международные усилия по обеспечению мира <...> кабинет министров одобрил такие меры, как замораживание активов в отношении должностных лиц России», — говорится в сообщении ведомства.

Токио также вводит санкции против российской корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КАМАЗ».

В отдельный список Япония включила еще 14 человек, связанных с ДНР, ЛНР, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Среди них: зампред правительства Херсонской области Владимир Беспалов, вице-премьер правительства ДНР Евгений Солнцев, глава ВГА Каховки Павел Филипчук.

Всего экспортные ограничения затрагивают 49 российских организаций, включая:

Центр судоремонта «Звездочка»;

Московский авиационный институт;

Тульский оружейный завод;

Московский институт теплотехники;

НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского»;

Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова;

Центральный аэрогидродинамический институт и предприятие «Авиаагрегат».

За день до этого Минфин США объявил о санкциях против российских юридических и физических лиц. Ограничения касаются судоремонтных предприятий, а также структур и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.

Так, в числе связанных с ЧВК «Вагнер» лиц и структур были названы: Александр Иванов и Валерий Захаров и организация Africa Politology.

Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций. По данным портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения, против Москвы действует свыше 13,5 тыс. санкций.