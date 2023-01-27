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Япония c 3 февраля запретит экспорт в Россию медоборудования и роботов

Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов с 3 февраля
Япония расширила санкции против России, запретив с 3 февраля экспорт медоборудования, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и газа. Введены санкции против Дугина, Белоусова, Памфиловой, Чернышенко и семьи Керимова
Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС
Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Япония с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом сообщает министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Помимо этого будет запрещен ввоз в Россию радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Согласно сообщению МИД, Япония также расширила список персональных санкций. В перечень внесли 22 физических лица, в том числе:

  • уполномоченную при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову;
  • философа, политолога и социолога Александра Дугина;
  • заместителя министра обороны России Михаила Мизинцева;
  • первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова;
  • заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко;
  • генерала-лейтенанта ВС России Сергея Рыжкова;
  • родственников Сулеймана Керимова Наримана, Саида, Амину, Гульнару Керимовых и его жену Фирузу Керимову;
  • председателя совета директоров ООО »Бонум Кэпитал» Мурата Алиева;
  • генерального директора АО ПКК «Миландр» Михаила Павлюка;
  • генерального директора и председатель правления ОАО «КАМАЗ» Сергея Когогина;
  • министра юстиции России Константина Чуйченко;
  • члена Общественной палаты России Александра Марковича;
  • председателя ЦИК России Эллу Памфилову, ее заместителя Николая Булаева и члена ЦИК Николая Левичева;
  • бывшего генерального директора и председателя правления ОАО «ФосАгро» Андрея Гурьева;
  • бывшего председателя правления международного аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко;
  • бывшего директора ОАО «СУЭК» Андрея Мельниченко.

«Чтобы внести свой вклад в <...> международные усилия по обеспечению мира <...> кабинет министров одобрил такие меры, как замораживание активов в отношении должностных лиц России», — говорится в сообщении ведомства.

Токио также вводит санкции против российской корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КАМАЗ».

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В отдельный список Япония включила еще 14 человек, связанных с ДНР, ЛНР, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Среди них: зампред правительства Херсонской области Владимир Беспалов, вице-премьер правительства ДНР Евгений Солнцев, глава ВГА Каховки Павел Филипчук.

Всего экспортные ограничения затрагивают 49 российских организаций, включая:

  • Центр судоремонта «Звездочка»;
  • Московский авиационный институт;
  • Тульский оружейный завод;
  • Московский институт теплотехники;
  • НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского»;
  • Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова;
  • Центральный аэрогидродинамический институт и предприятие «Авиаагрегат».

За день до этого Минфин США объявил о санкциях против российских юридических и физических лиц. Ограничения касаются судоремонтных предприятий, а также структур и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.

Так, в числе связанных с ЧВК «Вагнер» лиц и структур были названы: Александр Иванов и Валерий Захаров и организация Africa Politology.

Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций. По данным портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения, против Москвы действует свыше 13,5 тыс. санкций.

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Виктория Громова Виктория Громова
Япония санкции Россия
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