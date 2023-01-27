Япония c 3 февраля запретит экспорт в Россию медоборудования и роботов
Япония с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом сообщает министерство экономики, торговли и промышленности страны.
Помимо этого будет запрещен ввоз в Россию радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.
Согласно сообщению МИД, Япония также расширила список персональных санкций. В перечень внесли 22 физических лица, в том числе:
- уполномоченную при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову;
- философа, политолога и социолога Александра Дугина;
- заместителя министра обороны России Михаила Мизинцева;
- первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова;
- заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко;
- генерала-лейтенанта ВС России Сергея Рыжкова;
- родственников Сулеймана Керимова Наримана, Саида, Амину, Гульнару Керимовых и его жену Фирузу Керимову;
- председателя совета директоров ООО »Бонум Кэпитал» Мурата Алиева;
- генерального директора АО ПКК «Миландр» Михаила Павлюка;
- генерального директора и председатель правления ОАО «КАМАЗ» Сергея Когогина;
- министра юстиции России Константина Чуйченко;
- члена Общественной палаты России Александра Марковича;
- председателя ЦИК России Эллу Памфилову, ее заместителя Николая Булаева и члена ЦИК Николая Левичева;
- бывшего генерального директора и председателя правления ОАО «ФосАгро» Андрея Гурьева;
- бывшего председателя правления международного аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко;
- бывшего директора ОАО «СУЭК» Андрея Мельниченко.
«Чтобы внести свой вклад в <...> международные усилия по обеспечению мира <...> кабинет министров одобрил такие меры, как замораживание активов в отношении должностных лиц России», — говорится в сообщении ведомства.
Токио также вводит санкции против российской корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КАМАЗ».
В отдельный список Япония включила еще 14 человек, связанных с ДНР, ЛНР, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Среди них: зампред правительства Херсонской области Владимир Беспалов, вице-премьер правительства ДНР Евгений Солнцев, глава ВГА Каховки Павел Филипчук.
Всего экспортные ограничения затрагивают 49 российских организаций, включая:
- Центр судоремонта «Звездочка»;
- Московский авиационный институт;
- Тульский оружейный завод;
- Московский институт теплотехники;
- НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского»;
- Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова;
- Центральный аэрогидродинамический институт и предприятие «Авиаагрегат».
За день до этого Минфин США объявил о санкциях против российских юридических и физических лиц. Ограничения касаются судоремонтных предприятий, а также структур и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.
Так, в числе связанных с ЧВК «Вагнер» лиц и структур были названы: Александр Иванов и Валерий Захаров и организация Africa Politology.
Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций. По данным портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения, против Москвы действует свыше 13,5 тыс. санкций.