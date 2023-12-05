Военком Рязани рассказал о контрактниках из «экзотических стран»

Военком: в Рязани на службу по контракту записались граждане Марокко и Кубы

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Рязани на военную службу по контракту, помимо россиян, записались граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Марокко, Египта и Кубы. Об этом рассказал ГТРК «Ока» начальник пункта отбора на контрактную военную службу по Рязанской области Дмитрий Зайцев.

«Обращаются представители разных национальностей, разных возрастов и вероисповедания. Но в одном строю для выполнения воинского долга находятся как граждане Российской Федерации, так и граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. И даже таких экзотических стран, как Марокко, Египет и Куба», — рассказал Зайцев.

По его словам, пункт отбора в Рязани работает два месяца. За это время контракт подписали более 300 человек.

С начала 2023 года на военную службу по контракту в России поступили более 452 тыс. человек, сообщил 1 декабря замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ежедневно 1–1,5 тыс. человек приходят подписывать контракт, рассказывал в сентябре президент Владимир Путин.

Каждому военнослужащему при заключении контракта на срок не менее года разово выплачивают 195 тыс. руб. В Рязанской области установлено единовременное пособие в 200 тыс. руб.

В конце мая газета «Рязанские ведомости» (учредитель — областное правительство) сообщила о нескольких кубинцах, заключивших контракт на службу в российской армии. Они заявили о желании помочь России выполнить задачи в зоне военной операции, писало издание. Часть из них выразила желание стать в дальнейшем гражданами России.

В начале сентября МИД Кубы сообщил, что МВД страны раскрыло сеть вербовки, действующую из России, которая принуждала кубинских граждан к участию в боях на Украине. По данным кубинских властей, схема затрагивала как кубинцев, которые проживают в России, так и тех, кто был на Кубе. На Кубе арестовали 17 человек, которые подозреваются в причастности к вербовке.

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в сентябре 2022 года призвало соотечественников, пребывающих в России, не участвовать в военных действиях на территории Украины, так как по действующему законодательству Узбекистана за призыв на военную службу в других государствах грозит до пяти лет лишения свободы.