 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военком Рязани рассказал о контрактниках из «экзотических стран»

Военком: в Рязани на службу по контракту записались граждане Марокко и Кубы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Рязани на военную службу по контракту, помимо россиян, записались граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Марокко, Египта и Кубы. Об этом рассказал ГТРК «Ока» начальник пункта отбора на контрактную военную службу по Рязанской области Дмитрий Зайцев.

«Обращаются представители разных национальностей, разных возрастов и вероисповедания. Но в одном строю для выполнения воинского долга находятся как граждане Российской Федерации, так и граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. И даже таких экзотических стран, как Марокко, Египет и Куба», — рассказал Зайцев.

По его словам, пункт отбора в Рязани работает два месяца. За это время контракт подписали более 300 человек.

Шойгу утвердил список болезней, с которыми нельзя служить по контракту
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

С начала 2023 года на военную службу по контракту в России поступили более 452 тыс. человек, сообщил 1 декабря замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ежедневно 1–1,5 тыс. человек приходят подписывать контракт, рассказывал в сентябре президент Владимир Путин.

Каждому военнослужащему при заключении контракта на срок не менее года разово выплачивают 195 тыс. руб. В Рязанской области установлено единовременное пособие в 200 тыс. руб.

В конце мая газета «Рязанские ведомости» (учредитель — областное правительство) сообщила о нескольких кубинцах, заключивших контракт на службу в российской армии. Они заявили о желании помочь России выполнить задачи в зоне военной операции, писало издание. Часть из них выразила желание стать в дальнейшем гражданами России.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней

МИД Кубы поспорил с послом в России о воюющих на Украине кубинцах
Политика
Фото:Franco Origlia / Getty Images

В начале сентября МИД Кубы сообщил, что МВД страны раскрыло сеть вербовки, действующую из России, которая принуждала кубинских граждан к участию в боях на Украине. По данным кубинских властей, схема затрагивала как кубинцев, которые проживают в России, так и тех, кто был на Кубе. На Кубе арестовали 17 человек, которые подозреваются в причастности к вербовке.

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в сентябре 2022 года призвало соотечественников, пребывающих в России, не участвовать в военных действиях на территории Украины, так как по действующему законодательству Узбекистана за призыв на военную службу в других государствах грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги
Рязань служба по контракту контрактники Марокко Куба Египет Минобороны
Материалы по теме
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Политика
Медведев назвал число принятых на службу по контракту с начала года
Политика
Путин разрешил принимать осужденных на службу по контракту
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (+0,66) Инвестиции, 04 дек, 17:17 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 90,67 (+0,91) Инвестиции, 04 дек, 17:17
Полиция проверит сообщения о массовой драке в Петербурге Общество, 13:43
В пир и в мир: искусственный интеллект в логистике и ретейле Национальные проекты, 13:42
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 13:35
Какие три белка помогают росту волос и что делать, если они не работают РБК и Nourkrin, 13:35
Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки «Россия» на ВДНХ Общество, 13:34
Как построить единую национальную энергосистему Отрасли, 13:31
«Новые девяностые» вернулись: какие активы сегодня могут принести доход Pro, 13:30
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Акции майнера из ОАЭ выросли на 50% в первый день торгов Крипто, 13:28
ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за условий скидки по ипотеке Бизнес, 13:28
Бизоны против глобального потепления: что такое Плейстоценовый парк Тренды, 13:26
«Оборот вырос в 3 раза»: как работать с маркетплейсом. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 13:24
Эксперты заявили о провале нефтяных санкций против России Политика, 13:22
Автоперевозчики Словакии приостановили блокаду КПП на границе с Украиной Политика, 13:20
Прокуратура запросила для экс-владельца банка «Югра» Хотина почти 10 лет Бизнес, 13:17