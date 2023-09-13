Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут на контракт в мобилизацию

Шойгу утвердил список болезней, с которыми нельзя служить по контракту

Перечень болезней подготовили в рамках исполнения закона, разрешающего судимым россиянам служить в армии по контракту. Его приняли в начале лета

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ об утверждении перечня болезней, при которых признанного ограниченно годным гражданина нельзя призвать на военную службу по контракту в период мобилизации, период военного положения и военное время. Документ опубликован на портале правовой информации.

Список состоит из 26 пунктов. Среди них: ВИЧ, сахарный диабет I типа, бронхиальная астма средней степени тяжести, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже, последствия травм, умеренно ограничивающие движения в суставах и др.

Приказ разработан для реализации закона, разрешающего судимым россиянам проходить военную службу по контракту, говорилось в пояснительной записке проекта приказа.

Соответствующий закон был подписан президентом 24 июня, он действует во время военного положения или мобилизации. Он разрешает призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Это не касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж и др.).

Частичную мобилизацию в России объявили год назад, 21 сентября 2022-го. Спустя месяц власти объявили о завершении набора, однако указ об окончании так и не был подписан. «Частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами», — объяснял представитель президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин в июне говорил, что не видит на данный момент необходимость проводить дополнительную мобилизацию. При этом Путин признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил он.

В середине сентября Путина спросили, будет ли новая волна мобилизации в России. Он не дал прямого ответа, рассказав, что в 2022-м были мобилизованы 300 тыс. человек, а за последние 6–7 месяцев добровольно подписали контракт 270 тыс. человек. Президент добавил, что ежедневно 1–1,5 тыс. человек подписывают контракты.