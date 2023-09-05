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Военная операция на Украине ,  
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Куба раскрыла сеть вербовки для участия в боевых действиях на Украине

МИД Кубы: раскрыта сеть вербовки для участия в боях на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сеть торговли людьми принуждала кубинских граждан к участию в боях на Украине, заявил МИД Кубы
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

МВД Кубы раскрыло сеть торговли людьми, действующую из России, которая принуждала кубинских граждан к участию в боях на Украине. Об этом сообщил кубинский МИД.

«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее как соучастницу этих действий, которые мы решительно отвергаем», — отметило ведомство.

По данным кубинских властей, схема затрагивала как кубинцев, которое проживают в России, так и тех, кто был на Кубе.

Гавана занимает твердую позицию относительно наемничества и не раз выдвигала инициативы в ООН по этому вопросу, добавили в МИДе, указав, что кубинская сторона не принимает участия в конфликте на Украине. Ведомство пообещало, что власти примут решительные меры против тех, кто вербует или нанимает кубинцев, чтобы те «поднимали оружие против какой-либо страны».

В конце мая газета «Рязанские ведомости» (учредитель — областное правительство) сообщила о нескольких кубинцах, заключивших контракт на службу в российской армии. Они заявили о желании помочь России выполнить задачи в зоне военной операции, писало издание. Часть из них выразила желание стать в дальнейшем гражданами России.

В июне министр обороны Сергей Шойгу встретился с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой. «В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову Свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям», — рассказал Шойгу.

В том же месяце в Москву приезжал кубинский премьер Мануэль Марреро. Президент Владимир Путин на встрече с ним отметил, что «нет необходимости подчеркивать особый союзнический, долговременный, за столько десятилетий сложившийся характер наших отношений».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Куба вербовка наемники торговля людьми Рязанская область
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