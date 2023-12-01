Медведев: с 1 января на службу по контракту приняли более 452 тыс. человек

Медведев назвал число принятых на службу по контракту с начала года

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что из Чечни на передовую было отправлено более 30 тыс. человек, свыше 15 тыс. добровольцев прошли подготовку на базе университета спецназа

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На военную службу по контракту за 11 месяцев 2023 года принято свыше 452 тыс. человек, сообщил на совещании по вопросам доукомплектования российской армии замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Видеозапись опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах Объединенной группировки войск на военную службу принято более 452 тыс. человек», — сказал он.

Медведев обратил внимание на системный подход по доукомплектованию контрактниками Объединенной группировки войск со стороны ряда субъектов, в том числе Москвы, Севастополя и Чечни.

В столице, по его словам, изначально было подготовлено много сервисов, которые стали «модельными» для работы в других регионах.

Севастополь, сказал Медведев, является городом, который, «по сути, находится на линии фронта», но работа по доукомлектованию там ведется активно. «Большое количество военнослужащих заключили контракт», — отметил он.

В Чечне на передовую для нужд Объединенной группировки войск было направлено более 30 тыс. граждан, сказал Медведев. По его словам, свыше 15 тыс. добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Медведев регулярно сообщает данные о числе поступивших на военную службу. В конце октября он заявил, что контракты заключили около 385 тыс. человек, 80 тыс. из них — добровольцы. Ежедневно контракт подписывают свыше 1,6 тыс. человек, указывал он. О том, что 1–1,5 тыс. приходят заключать контракт ежедневно, в сентябре говорил президент Владимир Путин.