branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
JPMorgan начал разработку платежной системы на блокчейне Крипто, 10:57
Почему популярность токенизированных активов будет расти Новая экономика, 10:57
Теплоснабжение в городах: результаты инвестиций и точки роста РБК+, 10:54
«Улыбаемся и машем»: 9 принципов эффективного общения Pro, 10:51
Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от нацистов Политика, 10:51
По делу обозревателя «Sputnik Армения» изъяли автоматы и гранаты Политика, 10:44
HSBC приостановит обработку денежных переводов для России и Белоруссии Политика, 10:40
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Соболенко в шутку «уволила» тренера после выхода в финал US Open Спорт, 10:39
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 10:38
Зарплаты практически не растут: что нужно знать о рынке труда Казахстана Pro, 10:28
Как свалка Челябинска стала зеленым холмом РБК+, 10:22
В ЕС сообщили о работе над санкциями против алмазной отрасли России Политика, 10:19
Nissan подтвердил свой отказ от гарантийных обязательств в России Авто, 10:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:08
Военная операция на Украине ,  
0 

На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке на Украину

На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке для боевых действий на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Подозреваемым грозит вплоть до пожизненного заключения или смертной казни. Власти Кубы в начале сентября заявили, что раскрыли сеть по вербовке граждан для участия в конфликте на Украине
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

На Кубе арестовали 17 человек, которые подозреваются в причастности к вербовке кубинцев для участия в боевых действиях на Украине, передает Reuters. Кубинские власти ранее сообщали, что работают над «нейтрализацией» и «демонтажем» сети, которая, как утверждается, действовала как на острове, так и в России.

«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, среди них организатор этой деятельности внутри страны», — цитирует агентство полковника МВД Кубы Сезара Родригеза.

Имена подозреваемых он не назвал, но сообщил, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове, чтобы вербовать кубинцев от имени России для участия в боевых действиях на Украине.

Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 30 лет, пожизненного заключения или смертной казни, в зависимости от тяжести и вида преступлений, которые им инкриминируются, — от торговли людьми и участия в боевых действиях в качестве наемника до враждебных действий против иностранного государства.

МИД Кубы в начале сентябре заявил, что правоохранительные органы раскрыли сеть торговли людьми, действующую из России, которая принуждала кубинских граждан к участию в боевых действиях на Украине. В министерстве сообщили, что примут решительные меры в отношении тех, кто вербует или нанимает кубинцев, чтобы те «поднимали оружие против какой-либо страны». Гавана заявляла, что занимает твердую позицию относительно наемничества и не раз выдвигала инициативы в ООН по этому вопросу.

Читайте на РБК Pro
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше

В мае газета «Рязанские ведомости» (ее учредителем является областное правительство) писала о нескольких кубинцах, которые заключили контракт на службу в российской армии. Они выразили желание помочь в выполнении задач военной операции на Украине, а часть из них захотели в дальнейшем стать гражданами России, говорилось в статье.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине арест Куба
Материалы по теме
Наемник заявил о гибели солдат из-за некомпетентности командования ВСУ
Политика
RTL назвала зарплату иностранных наемников на Украине
Политика
Минобороны заявило об ударе по наемникам «Грузинского легиона»
Политика