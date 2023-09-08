На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке для боевых действий на Украине

На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке на Украину

Подозреваемым грозит вплоть до пожизненного заключения или смертной казни. Власти Кубы в начале сентября заявили, что раскрыли сеть по вербовке граждан для участия в конфликте на Украине

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

На Кубе арестовали 17 человек, которые подозреваются в причастности к вербовке кубинцев для участия в боевых действиях на Украине, передает Reuters. Кубинские власти ранее сообщали, что работают над «нейтрализацией» и «демонтажем» сети, которая, как утверждается, действовала как на острове, так и в России.

«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, среди них организатор этой деятельности внутри страны», — цитирует агентство полковника МВД Кубы Сезара Родригеза.

Имена подозреваемых он не назвал, но сообщил, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове, чтобы вербовать кубинцев от имени России для участия в боевых действиях на Украине.

Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 30 лет, пожизненного заключения или смертной казни, в зависимости от тяжести и вида преступлений, которые им инкриминируются, — от торговли людьми и участия в боевых действиях в качестве наемника до враждебных действий против иностранного государства.

МИД Кубы в начале сентябре заявил, что правоохранительные органы раскрыли сеть торговли людьми, действующую из России, которая принуждала кубинских граждан к участию в боевых действиях на Украине. В министерстве сообщили, что примут решительные меры в отношении тех, кто вербует или нанимает кубинцев, чтобы те «поднимали оружие против какой-либо страны». Гавана заявляла, что занимает твердую позицию относительно наемничества и не раз выдвигала инициативы в ООН по этому вопросу.

В мае газета «Рязанские ведомости» (ее учредителем является областное правительство) писала о нескольких кубинцах, которые заключили контракт на службу в российской армии. Они выразили желание помочь в выполнении задач военной операции на Украине, а часть из них захотели в дальнейшем стать гражданами России, говорилось в статье.