МИД Кубы поспорил с послом в России о воюющих на Украине кубинцах

Посол сказал, что Куба не против, если ее граждане легально участвуют в военной операции России. МИД республики затем опроверг его слова: позиция Гаваны противоречит участию кубинцев в любых конфликтах

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Куба не разрешает своим гражданам участвовать в войнах в качестве наемников, за это и торговлю людьми в зависимости от тяжести преступления могут грозить длительные тюремные сроки и смертная казнь, заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес, пишет Reuters.

«Недвусмысленная и непоколебимая позиция кубинского правительства, в соответствии с его национальным законодательством, противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода и направлена против наемничества и торговли людьми», — сказал министр.

В середине сентября на Кубе арестовали 17 человек, которые подозреваются в причастности к вербовке кубинцев от имени России для участия в боевых действиях на Украине.

Накануне кубинский посол в России Гармендия Пенья заявил, что Гавана «не имеет ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции», несогласие вызывают только нелегальный процесс. Дипломат отметил, что «жулики, бандиты есть везде», а задержанные на Кубе 17 человек — «нехорошие люди, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью».

В мае газета «Рязанские ведомости», учрежденная областным правительством, писала о нескольких кубинцах, заключивших контракт на службу в армии России. Добровольцы рассказали, что хотят помочь Москве выполнить задачи в зоне военной операции, а часть из них поделились желанием принять российское гражданство.

Издание CiberCuba сообщило о двух 19-летних кубинцах Андорфе Антонио Веласкес Гарсиа и Алексе Роландо Вега Диасе. Они рассказали, что прилетели в Россию для строительных работ в пострадавших от боев городов и компании траншей, но у них отобрали документы и заставили подписать контракт.

В начале сентября 2023 года в кубинских СМИ появилась история двух молодых людей, которые рассказали, что их обманом отправили в зону боевых действий между Россией и Украиной. Молодые люди рассказали, что их звали в Россию на стройку, а на месте отвезли в зону боевых действий.

Этой весной президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, которые во время специальной военной операции заключили контракты о прохождении службы в российских вооруженных силах «или воинских формированиях» сроком как минимум на один год, а также их дети, супруги и родители смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре.