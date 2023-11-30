Красный крест уведомил ЦАХАЛ об освобождении ХАМАС группы заложников

Международный комитет Красного Креста (МККК) уведомил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) об освобождении десяти израильтян и четырех тайцев в секторе Газа, сообщила пресс-служба армии в телеграм-канале.

Сейчас группа отпущенных заложников направляется в сторону Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.

Ранее ХАМАС отпустил пять групп заложников, последнюю из них передали 28 ноября через сотрудников Красного Креста. В ночь на 29 ноября группа заложников из десяти израильтян и двух граждан Таиланда прибыла в Израиль. Кроме того, 29 ноября движение освободило двух россиянок.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действует с 24 ноября. Изначально оно должно было длиться четыре дня: по условиям сделки, палестинское движение обязалось освободить десятки израильских заложников, а Израиль в ответ — отпустить палестинских заключенных. Израильские власти согласились продлевать перемирие на сутки за каждых десять отпущенных заложников. Так, 27 ноября сделку продлили еще на два дня.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что после прекращения действия соглашения о перемирии армия страны вернется к достижению своей цели — это уничтожение ХАМАС. По данным израильской стороны на 29 ноября, группировка продолжает удерживать в секторе Газа по меньшей мере 161 заложника, из которых 146 — израильтяне, а 15 человек — иностранцы. Среди похищенных 126 мужчин и 35 женщин.