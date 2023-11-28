ХАМАС передал Красному Кресту пятую группу заложников

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Пятая группа израильских заложников, которых палестинская группировка ХАМАС удерживала в секторе Газа, передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Из сектора Газа освобождены несовершеннолетняя и девять женщин, одна из них имеет австрийское гражданство, две другие — гражданство Аргентины, еще одна — гражданство Филиппин», — сообщил он, добавив, что освобожденных передали МККК.

В обмен израильская сторона обязалась освободить из тюрем 30 палестинцев — 15 женщин и столько же несовершеннолетних, уточнил аль-Ансари.

Предыдущий, четвертый обмен заложниками стороны провели накануне, 27 ноября. ХАМАС освободил 11 заложников с двойным гражданством, Израиль передал 33 палестинских заключенных — 30 подростков и трех женщин.

Перемирие между Израилем и ХАМАС началось утром 24 ноября. Изначально оно должно было продолжаться четыре дня, однако израильские власти согласились продлевать его на день за десять каждых освобожденных заложников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что после прекращения действия соглашения о перемирии армия страны вернется к достижению своей цели — это уничтожение ХАМАС.

27 ноября Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия еще на два дня — до 29-го числа. Днем 28 ноября МИД Катара сообщил, что ХАМАС может освободить еще 20 заложников, удерживаемых в секторе Газа, в течение двух дней.