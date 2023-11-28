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Политика ,  
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ЦАХАЛ сообщила о прибытии в Израиль пятой группы заложников

ЦАХАЛ: освобожденные ХАМАС 12 заложников прибыли в Израиль
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пятая группа заложников из 10 израильтян и двух граждан Таиланда, освобожденных из плена палестинской группировки ХАМАС, вернулись в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает The Times of Israel.

Освобожденных заложников сопровождают сотрудники спецназа и службы безопасности страны (Шин Бет). После того, как они пройдут медицинскую проверку, их доставят к семьям.

Ранее МИД Катара сообщил, что в пятую группу израильских заложников вошли несовершеннолетняя девочка и девять женщин, одна из них имеет австрийское гражданство, две другие — гражданство Аргентины, еще одна — гражданство Филиппин. В обмен израильская сторона обязалась освободить из тюрем 30 палестинцев — 15 женщин и столько же несовершеннолетних.

Перемирие в секторе Газа продлили на два дня
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии: палестинское движение должно освободить десятки израильских заложников, а Израиль в ответ — отпустить палестинских заключенных. Накануне, 27 ноября, гуманитарное перемирие продлили еще на два дня. 

Теги
ЦАХАЛ ХАМАС Израиль заложники
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