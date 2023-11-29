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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле уточнили количество оставшихся в секторе Газа заложников

Офис премьера Израиля: ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа 161 заложника
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Shir Torem / Reuters
Фото: Shir Torem / Reuters

ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа по меньшей мере 161 заложника, сообщил телеканал CNN со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По данным израильской стороны, 146 заложников — граждане Израиля, некоторые из которых имеют второе гражданство, 15 человек — иностранцы. Среди похищенных 126 мужчин и 35 женщин.

Возраст не менее восьми заложников не превышает 19 лет. По меньшей мере десять человек старше 75 лет.

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По последним данным, из сектора Газа были отпущены 86 заложников — 66 израильтян и 20 иностранцев. Всех, кроме четверых, освободили в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС о временном прекращении огня.

До заключения сделки ХАМАС «по гуманитарным соображениям» и «в ответ на усилия Катара» отпустил двух американок — 59-летнюю Джудит Ранаан и ее 17-летнюю дочь Натали, а также двух израильтянок — 85-летнюю Амирам Купер и 83-летнюю Одед Лившиц.

Кроме того, в ходе операции в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила израильскую военнослужащую Ори Магадиш, которая находилась в плену у ХАМАС. Палестинская группировка «в знак признательности» за позицию президента России Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту отпустила одного россиянина. В ХАМАС отметили, что это единственный освобожденный заложник-мужчина. Позднее группировка сообщила об освобождении еще двух россиян.

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Теги
Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа заложники
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