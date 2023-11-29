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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС освободил из заложников двух россиянок «в ответ на усилия» Путина

ХАМАС сообщил об освобождении двух россиянок из числа заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС заявил, что две гражданки России отпущены «в ответ на усилия президента России», они переданы Красному Кресту. Ранее был освобожден 25-летний россиянин, который также имеет израильское гражданство
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

ХАМАС освободил двух женщин-россиянок, сообщается в телеграм-канале движения.

«В ответ на усилия президента России Движение исламского сопротивления ХАМАС освободило в среду двух задержанных женщин, имеющих российское гражданство», — говорится в сообщении. ХАМАС заявил, что россиянок недавно передали Красному Кресту, затем их заберут представители МИДа России.

О том, что движение отпустит несколько россиян «в знак признательности» за позицию российского президента Владимира Путина, представитель движения Муса Абу Марзук сообщил ранее 29 ноября. Их точное число не называлось.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви на встрече с семьями заложников говорил, что, по данным Тель-Авива, ХАМАС взял в заложники восемь человек с российскими паспортами. 26 ноября движение освободило одного из них, 25-летнего Рона Кривого, который является гражданином России и Израиля.

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Фото:Atef Safadi / EPA / ТАСС

Утром 24 ноября между Израилем и ХАМАС началось перемирие. Израильские власти говорили, что за освобождение каждых десяти человек они готовы продлевать перемирие еще на один день. При этом израильский премьер подчеркнул, что после прекращения действия соглашения о перемирии армия страны вернется к достижению своих целей — уничтожению ХАМАС.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
ХАМАС россияне заложники Израиль сектор Газа
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