ХАМАС освободил из заложников двух россиянок «в ответ на усилия» Путина

ХАМАС заявил, что две гражданки России отпущены «в ответ на усилия президента России», они переданы Красному Кресту. Ранее был освобожден 25-летний россиянин, который также имеет израильское гражданство

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ХАМАС освободил двух женщин-россиянок, сообщается в телеграм-канале движения.

«В ответ на усилия президента России Движение исламского сопротивления ХАМАС освободило в среду двух задержанных женщин, имеющих российское гражданство», — говорится в сообщении. ХАМАС заявил, что россиянок недавно передали Красному Кресту, затем их заберут представители МИДа России.

О том, что движение отпустит несколько россиян «в знак признательности» за позицию российского президента Владимира Путина, представитель движения Муса Абу Марзук сообщил ранее 29 ноября. Их точное число не называлось.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви на встрече с семьями заложников говорил, что, по данным Тель-Авива, ХАМАС взял в заложники восемь человек с российскими паспортами. 26 ноября движение освободило одного из них, 25-летнего Рона Кривого, который является гражданином России и Израиля.

Утром 24 ноября между Израилем и ХАМАС началось перемирие. Израильские власти говорили, что за освобождение каждых десяти человек они готовы продлевать перемирие еще на один день. При этом израильский премьер подчеркнул, что после прекращения действия соглашения о перемирии армия страны вернется к достижению своих целей — уничтожению ХАМАС.