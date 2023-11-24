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Политика ,  
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В секторе Газа началось перемирие между Израилем и ХАМАС

Перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС началось в 8:00 мск
На время четырехдневного перемирия Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, освобождении заложников, а также о приостановке полетов израильской авиации над Газой. Обе стороны при этом исключали полное прекращение боев
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

В 8:00 мск (7:00 по местному времени) в секторе Газа вступило в силу перемирие, о котором Израиль и палестинская группировка ХАМАС ранее договорились при посредничестве Катара.

Режим перемирия будет длиться четыре дня, до 27 ноября включительно.

Сделка предполагает паузу в боевых действиях, обмен захваченных ХАМАС заложников на палестинцев, содержащихся в тюрьмах Израиля, а также полное прекращение полетов израильской авиации над южной частью Газы и над севером региона и в городе Газа с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Пауза или перемирие: иностранные СМИ — о сделке между Израилем и ХАМАС
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Что касается освобождения заложников, в первый день перемирия, 24 ноября, в 16:00 (17:00 мск) ХАМАС освободит первых 13 пленных женщин и детей.

В течение четырех дней боевики должны освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, а Израиль выпустит 150 палестинских заключенных.

Израильская сторона пообещала также освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа выйдут еще до 50 заложников. За каждых десять освобожденных заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа. Сделка считается действующей с момента передачи первой группы заложников, но максимально режим при выполнении таких условий будет действовать десять дней.

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Во время перемирия в Газу будут ежедневно въезжать более 200 грузовиков с гуманитарной помощью, четыре — с бензином и доставляться 130 тыс. л дизельного топлива, сообщил глава государственной информационной службы Египта Диаа Рашван.

Комментируя четырехдневную паузу в боевых действиях, обе стороны исключили полное прекращение огня. Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Обейда заявил, что боевики по-прежнему готовы противостоять израильским силам, пока продолжается война, и призвал к сопротивлению на Западном берегу реки Иордан.

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал предстоящую паузу «краткой передышкой», после которой «бои продолжатся интенсивно». «Ожидается еще как минимум два месяца боевых действий», — отметил он.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Израиль ХАМАС сектор Газа перемирие

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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