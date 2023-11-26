Стало известно имя освобожденного ХАМАС россиянина

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Россиянина, которого палестинская группировка ХАМАС освободила из заложников, зовут Рон Олегович Кривой, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это Рон Олегович Кривой», — приводит агентство ее слова.

В своем телеграм-канале Захарова написала, что группировка освободила мужчину вне списка об обмене. «Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС», — отметила она. По словам представителя МИДа, переговоры с группировкой по этому вопросу будут продолжены.

По информации The Times of Israel, 25-летний Рон Кривой имеет двойное гражданство России и Израиля. Мужчина работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova Sukkot Gathering, который боевики ХАМАС атаковали в первый день войны, 7 октября.

Во время нападения группировки на фестиваль Кривой сумел скрыться от боевиков и спрятался в яме, писала газета в октябре со ссылкой на сестру Кривого Юлию. На следующий день мужчина написал СМС, в котором сообщил, что с ним все в порядке. Через час он отправил свое местоположение, а еще через час на вызов на его телефон ответил неизвестный, который говорил на арабском языке. Позже семья Кривого узнала, что он находится в заложниках в секторе Газа.

ХАМАС сообщил об освобождении заложника с российским гражданством вечером 26 ноября. В группировке подчеркнули, что россиянин был отпущен «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела».

Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа пять-шесть россиян.

24 ноября началось временное прекращение огня в секторе Газа, о котором Израиль и ХАМАС договорились при посредничестве Катара. За четыре дня перемирия ХАМАС должен освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, Израиль обязуется передать группировке 150 палестинских заключенных. Договоренности предусматривают освобождение женщин и несовершеннолетних.

Израильская сторона также обещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа дополнительно будут отпущены до 50 заложников. За освобождение каждых десяти заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа.



24 ноября, в первый день перемирия, ХАМАС отпустил группу из 13 израильтян и 12 тайцев. В ночь на 26 ноября группировка передала Красному Кресту 13 израильтян и четырех тайцев, позднее в тот же день — еще 14 заложников и троих иностранцев. Израиль в первый день освободил 39 палестинских женщин и детей, во второй — еще 39.