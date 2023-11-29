ХАМАС решил отпустить несколько россиян «в знак признательности Путину»

В ХАМАС пообещали освободить несколько россиян в знак признательности Путину

Заложников с гражданством России планируется освободить вне сделки с Израилем о временном перемирии. Точное количество россиян, которых ХАМАС хочет освободить, в палестинской группировке не назвали

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

ХАМАС намерен освободить несколько заложников с гражданством России в знак признательности за позицию российского президента Владимира Путина. Об этом написал замглавы политбюро палестинской группировки Муса Абу Марзук на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он напомнил, что единственным мужчиной-заложником, которого освободил ХАМАС, был гражданин России Рон Олегович Кривой. По словам Абу Марзука, его освободили «из-за признательности движения за позицию президента Путина».

«Сегодня другие [россияне] будут освобождены вне сделки [c Израилем] в знак признательности за похвальную позицию президента Путина», — пообещал он. Сколько россиян планируется освободить, Абу Марзук не уточнил.

Израильская телекомпания Kan со ссылкой на высокопоставленного члена ХАМАС сообщила, что группировка освободит двух заложников с гражданством России. В рамках сделки с Израилем о временном прекращении огня ХАМАС отпустит девять израильтян, пишет The Times of Israel.

После начала временного перемирия палестинская группировка уже отпустила пять групп заложников. В последнюю вошли два тайца и десять израильтян, часть из них имеют гражданство Австрии, Аргентины и Филиппин. В обмен израильская сторона освободила из тюрем 30 палестинцев — 15 женщин и столько же несовершеннолетних.

Заложника с российским гражданством ХАМАС отпустил 26 ноября. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что россиянина освободили «вне списка об обмене», в результате прямых договоренностей между представителями России и палестинской группировки.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа пять-шесть россиян.