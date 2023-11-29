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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посол Израиля назвал главную проблему в переговорах по заложникам с ХАМАС

Посол Израиля: переговоры с ХАМАС по заложникам осложняются спорами о списках
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль находится в контакте с МИД России и стремится освободить всех заложников, включая россиян. Основная проблема на переговорах заключается в составлении списков — решении, кто и когда должен быть в них включен, сказал посол
Вертолет, который используется&nbsp;для перевозки заложников, 29 ноября 2023 года
Вертолет, который используется для перевозки заложников, 29 ноября 2023 года (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Переговоры в Дохе по вопросу освобождения заложников ХАМАС осложнены составлением списков и решением, кто должен быть в него включен и в какой последовательности. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви на встрече с семьями заложников ХАМАС с российскими паспортами, передает корреспондент РБК.

«Проблема в основном находится в составе списков, кто включается, кто не включается, какая последовательность и так далее», — сказал он. По словам Ганца, сейчас самое главное — сохранение спокойствия.

Насколько известно израильской стороне, всего ХАМАС взяли в заложники восемь человек с российским паспортом. Одного россиянина уже отпустили.

Бен Цви заверил, что Израиль находится в постоянном контакте с МИД России и стремится освободить всех заложников, включая россиян.

В Москву прибыли семьи заложников ХАМАС
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Посольство Израиля в Москве

Ранее, 26 ноября, ХАМАС сообщил об освобождении заложника с российским гражданством. В группировке подчеркнули, что россиянин был отпущен «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела».

Им оказался 25-летний Рон Олегович Кривой, имеющий двойное гражданство России и Израиля. Мужчина работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova Sukkot Gathering.

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Израиль и ХАМАС ранее договорились о четырехдневном перемирии: палестинское движение должно освободить десятки израильских заложников, а Израиль в ответ — отпустить палестинских заключенных. 27 ноября гуманитарное перемирие продлили еще на два дня.

Накануне, 28 ноября, ЦАХАЛ сообщил об освобождении пятой группы заложников из десяти израильтян и двух граждан Таиланда.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Виктория Громова Виктория Громова
Израиль посол заложники ХАМАС Россия
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