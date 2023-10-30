Ори Магадиш (в центре) с семьей (Фото: idfofficial / Telegram)

При операции в секторе Газа израильские военные освободили военнослужащую Ори Магадиш, которая находилась в плену у ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

Магадиш попала в плен 7 октября, в первый день нападения группировки на Израиль. Ее освободили в ночь на 30 октября. Магадиш прошла медицинское обследование и находится в хорошем состоянии, она уже встретилась с семьей.

Представители ЦАХАЛ 27 октября сообщили о расширении действий израильской армии в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху объявил о новом этапе войны, целью которого он назвал уничтожение ХАМАС и освобождение заложников. На территорию сектора Газа зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.

По последним данным израильской стороны, ХАМАС удерживает в секторе Газа 230 заложников. Среди них есть граждане 25 стран, в том числе России. Говоря о расширении операции в секторе Газа, представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что чем больше военное давление на ХАМАС, тем выше шансы на освобождение заложников.