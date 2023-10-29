Reuters узнал о замедлении переговоров между Израилем и ХАМАС

Переговоры между Израилем и руководством палестинского движения ХАМАС при посредничестве Катара продолжились после расширения операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, но теперь идут гораздо более медленнее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Агентство напоминает, что ранее при содействии Катара ХАМАс согласился освободить четырех заложников — двух гражданок США Джудит и Натали Раанан, а также двух пожилых израильтянок Нурит Ицхак и Йохвед Лифшиц.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что расширение операций ЦАХАЛ в секторе Газа значительно осложнило переговоры об освбождении заложников. Несмотря на это, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ХАМАС Яхья Синвар продолжают проявлять открытость в этом вопросе, добавил он.

Ранее Синвар заявил, что ХАМАС готов обменять всех заложников на палестинцев, которые находятся в тюрьмах в Израиле. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари отклонил предложение, назвав его «психологическим террором». В то же время представители семей заложников призвал Нетаньяху согласиться на обмен «всех на всех».

По последним данным израильской стороны, ХАМАС удерживает в секторе Газа 230 заложников. Среди них есть граждане 25 стран, в том числе России. Говоря о расширении военных маневров ЦАХАЛ в секторе Газа, представитель израильской армии заявил, что чем больше «военное давление» на ХАМАС, тем выше шансы на освобождение заложников.