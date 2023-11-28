Рябков не подтвердил планы контактов с США по вопросам ядерного оружия

МИД: планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет

Сергей Рябков (Фото: Global Look Press)

Проведение контактов между Россией и США, в том числе по теме озабоченностей в сфере ядерного оружия, до конца года не планируется. Об этом заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я не могу это подтвердить. Таких планов нет. Ни на экспертном, ни на ином уровне двусторонних контактов с США по этой теме, да и чисто по двусторонним сюжетам, до конца года не планируется», — сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что представители Госдепа США и МИД России могут встретиться в декабре для неформальных контактов, в частности, для обсуждения вопросов в сфере ядерного оружия.

В феврале Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент Владимир Путин, сообщая об этом, заявил, что у некоторых видов американского ядерного оружия истекают гарантийные сроки и Вашингтон задумывается о проведении ядерных испытаний.

Госдепартамент США назвал это решение «безответственным и незаконным». Там заявили, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы «конструктивно работать» с Россией для выполнения договора.

В середине октября Госдума приняла закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), затем его одобрил Совет Федерации. Путин отмечал, что Россия подписала и ратифицировала договор о запрете испытаний ядерного оружия, а США подписали, но не ратифицировали.

В день одобрения отзыва ратификации ДВЗЯИ Госдумой США провели неядерные испытания на ядерном полигоне в Неваде.