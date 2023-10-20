США провели испытания на ядерном полигоне в день решения Госдумы по ДВЗЯИ

США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ

США провели испытания на полигоне в штате Невада, произведя подземный химический взрыв, чтобы улучшить свои способности «обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру», сообщила пресс-служба американского Министерства энергетики.

«Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия. <...> Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний», — заявила представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA, подразделение Минэнерго США) Кори Хиндерштейн.

В ведомстве уточнили, что для проведения эксперимента использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

Испытания прошли 18 октября, в тот день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

ДВЗЯИ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года и вводит запрет на подземные взрывы. Каждое государство — участник этого договора обязуется не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем».

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. Однако договор так и не вступил в силу, потому что его не подписали Индия, КНДР и Пакистан, а США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали и не ратифицировали.

В пояснительной записке к законопроекту, который приняла Госдума, говорится, что Россия лишь отзывает свою ратификационную грамоту, но не выходит из ДВЗЯИ; это значит, что Россия продолжит участвовать в договоре «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами».

В Госдепе назвали решение России отозвать ратификацию договора способом усилить давление на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.