Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Закон депутаты Госдумы приняли за два дня: накануне он прошел первое чтение, сегодня — второе и третье. Зеркальный ответ США, которые договор так и не ратифицировали, предложил рассмотреть Путин, выступая на «Валдае»

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Госдума 18 октября приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Депутаты поддержали его единогласно, сообщила нижняя палата.

Первое чтение законопроект прошел 17 октября. Он вносит два изменения в федеральный закон 2000 года — отменяет ст. 1, в которой говорится о ратификации договора, и переименовывает закон: теперь вместо ФЗ «О ратификации договора…» он будет называться ФЗ «О договоре…».

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что договор, который служит одним из важных документов в области нераспространения ядерного оружия, так и не вступил в силу, потому что его не подписали Индия, КНДР и Пакистан, а США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали и не ратифицировали. Самую «деструктивную позицию» депутаты увидели у Соединенных Штатов, которые «на протяжении многих лет заявляют, что ратификация ДВЗЯИ не получит поддержки в конгрессе», отмечалось в пояснительной записке. В результате, указали они, сложился дисбаланс, который недопустим в «текущей международной обстановке». Депутаты подчеркивали, что Россия не выходит из договора, а лишь отзывает ратификационную грамоту.

Президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае», заявил, что «не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить ядерные испытания». По его словам, страна подписала и ратифицировала договор о запрете испытаний ядерного оружия, а США подписали, но не ратифицировали.

«В принципе, зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — отметил Путин. В Кремле поясняли, что это не означает намерения провести такие испытания.