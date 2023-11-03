 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Белый дом рассказал детали планирования испытания на ядерном полигоне

Белый дом: испытания на ядерном полигоне не связаны с отзывом Россией ДВЗЯИ

Испытания на ядерном полигоне в Неваде были спланированы за несколько месяцев и не были приурочены к решению Госдумы об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил «Коммерсанту» старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди.

Он также отметил, что прошедший эксперимент является «частью текущей программы по исследованию возможностей обнаружения испытаний ядерных взрывчатых веществ с малой мощностью» и не связан с программой управления ядерным арсеналом.

«Результаты этого эксперимента позволят расширить возможности мирового сообщества по мониторингу ядерных взрывов в плане обнаружения тайных испытаний ядерных взрывчатых веществ», — добавил Вадди.

Минэнерго США сообщало, что 18 октября на ядерном полигоне в Неваде прошли испытания, в ходе которых был произведен подземный взрыв. Взрыв был неядерным, хотя в нем и задействовали радиотрассеры. «Они [эксперименты. — РБК] помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний», — объяснили тогда в Национальном управлении ядерной безопасности.

Испытания состоялись в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. 2 ноября документ подписал президент Владимир Путин, закон был принят.

Тогда в российском МИД отметили, что если заявленная цель эксперимента в Неваде подтвердится, то действия США не противоречат ни мораторию на ядерные испытания, ни положениям ДВЗЯИ, который не вступил в силу.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык
Теги
ядерные испытания США Невада Белый дом
Материалы по теме
США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ
Политика
Песков заявил о наблюдении за действиями США после взрыва на полигоне
Политика
Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 02 ноя, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 02 ноя, 16:18
Сбербанк повысил ставки по ипотеке Финансы, 00:05
СПБ Биржа под блокирующими санкциями США: что будет с активами инвесторов Инвестиции, 00:01
Туристы из Китая вернули лидерство по числу поездок в Россию Бизнес, 00:01
Минтруд предложил узаконить спецкомиссии для борьбы с долгами по зарплате Экономика, 00:01
Белый дом рассказал детали планирования испытания на ядерном полигоне Политика, 00:00
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 02 ноя, 23:45
Меликов предложил «поставить точку» по беспорядкам в Махачкале Политика, 02 ноя, 23:41
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах 02 ноя, 23:14
Обезвредить выбросы: что крупный бизнес делает с диоксидом серы Эко-номика, 02 ноя, 23:13
Израиль назвал неосудивших ХАМАС сторонниками боевиков Политика, 02 ноя, 23:05
Маск сообщил, что Starlink перестал приносить убытки Бизнес, 02 ноя, 23:00
Строим будущее: как инициатива цифровизации изменит строительную отрасль Тренды, 02 ноя, 22:53
В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке взорвать общежитие РУДН Общество, 02 ноя, 22:52
«Динамо» отправило лидера РПЛ в нижнюю сетку плей-офф Кубка России Спорт, 02 ноя, 22:49