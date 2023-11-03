Белый дом рассказал детали планирования испытания на ядерном полигоне

Белый дом: испытания на ядерном полигоне не связаны с отзывом Россией ДВЗЯИ

Испытания на ядерном полигоне в Неваде были спланированы за несколько месяцев и не были приурочены к решению Госдумы об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил «Коммерсанту» старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди.

Он также отметил, что прошедший эксперимент является «частью текущей программы по исследованию возможностей обнаружения испытаний ядерных взрывчатых веществ с малой мощностью» и не связан с программой управления ядерным арсеналом.

«Результаты этого эксперимента позволят расширить возможности мирового сообщества по мониторингу ядерных взрывов в плане обнаружения тайных испытаний ядерных взрывчатых веществ», — добавил Вадди.

Минэнерго США сообщало, что 18 октября на ядерном полигоне в Неваде прошли испытания, в ходе которых был произведен подземный взрыв. Взрыв был неядерным, хотя в нем и задействовали радиотрассеры. «Они [эксперименты. — РБК] помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний», — объяснили тогда в Национальном управлении ядерной безопасности.

Испытания состоялись в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. 2 ноября документ подписал президент Владимир Путин, закон был принят.

Тогда в российском МИД отметили, что если заявленная цель эксперимента в Неваде подтвердится, то действия США не противоречат ни мораторию на ядерные испытания, ни положениям ДВЗЯИ, который не вступил в силу.