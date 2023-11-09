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Рябков заявил о «биполярочке» у США

Замглавы МИДа Рябков назвал биполярочкой подход США
Рябков счел подходы США «биполярочкой», поскольку Вашингтон отрицает «некие реальности» и в то же время стремится на эти реальности повлиять. Диалог с США в таких реалиях, по его словам, не представляется возможным
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В подходах США существует двойственность, в связи с чем содержательный диалог по обсуждавшимся с ними ранее темам, например стратегической безопасности, представляется невозможным, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью RTVI.

Комментируя передачу Вашингтоном Москве неформальных предложений по стратегической безопасности, о которой он сообщил в конце октября, Рябков отметил, что диалог по любым темам кроме «раздражителей двусторонних отношений» был заморожен по инициативе Вашингтона после начала боев на Украине. Также замминистра отметил «враждебный» курс США в отношении России.

«Американцы славятся тем, что в их подходах может одновременно сосуществовать и фундаментальное отрицание неких реальностей, которые, сколько бы они ни говорили о противоположном, все-таки независимо от их воли наблюдаются, и одновременно попытки повлиять на эту самую реальность, то есть ее перечеркнуть, но и как-то изменить», — сказал он.

«Я считаю, что это проявление биполярности не в геополитическом смысле, как это говорилось в холодную войну, а «биполярочки», извините меня за грубость. Я думаю, что им нужно немножко, немножко как-то себя перестроить и на себя взглянуть более здраво и трезво, прежде чем мы что-то такое сможем с ними обсудить предметно. Поэтому никакой возможности для восстановления ведения дел в прежнем режиме в этой области я не вижу», — заявил Рябков.

Прошлой осенью МИД заявил, что диалог по стратегической стабильности возможен при отказе США от пересечения красных линий России в сфере безопасности. К красным линиям власти относили поставки дальнобойных вооружений и передачу снарядов с обедненным ураном Украине. В январе в МИДе заявили, что «рассуждения о красных линиях остались в прошлом», поскольку против России ведется гибридная война.

В феврале Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент Владимир Путин, сообщая об этом, заявил, что у некоторых видов американского ядерного оружия истекают гарантийные сроки и Вашингтон задумывается о проведении ядерных испытаний.

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Госдепартамент США называл это решение «безответственным и незаконным».

В середине октября Дума приняла закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), затем его одобрил Совфед. Путин отмечал, что Россия подписала и ратифицировала договор о запрете испытаний ядерного оружия, а США подписали, но не ратифицировали.

В день одобрения отзыва ратификации ДВЗЯИ Госдумой США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде.

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