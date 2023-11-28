Володин оценил убытки Финляндии от закрытия КПП в €3 млрд

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Решение финских властей закрыть все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного, будет стоит им €3 млрд, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка €3 млрд», — написал он в своем телеграм-канале.

Володин предсказал, что на Западе Финляндию ждет несколько проблем, среди которых «серьезное увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО» и последствия в результате «незаконных антироссийских санкций», с которыми европейские государства «до сих пор не могут справиться».

«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», — считает Володин.

Финляндия решила с 25 ноября закрыть почти все пропускные пункты на границе с Россией. Работу продолжит только один КПП — «Райя-Йоосеппи». С российской стороны ему соответствует «Лотта», он находится в Мурманской области. Ограничения действуют минимум до 23 декабря.

Решение ограничить пересечение границы власти объяснили ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище. В Хельсинки отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки — из Ирака, Йемена и Сомали.

По версии Хельсинки, российская сторона помогает мигрантам из третьих стран, подъезжающим к границе, несмотря на то что у многих из них нет документов для прохода через нее. МИД России назвал обвинения в том, что страна помогает отправлять мигрантов к границе, «очень странными», и пообещал ответные меры. В Кремле сочли, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.