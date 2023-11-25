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Политика ,  
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Володин предупредил, что уехавших не ждут «с распростертыми объятиями»

Володин предупредил, что уехавших в России не ждут «с распростертыми объятиями»

Возвращающихся из-за границы релокантов не ждут «с распростертыми объятиями», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что «Родина у нас одна», и россияне «должны быть с ней в самых разных ситуациях».

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Фото:Антон Беркасов для РБК

Володин не впервые высказывается против граждан, уехавших из России после начала военной операции на Украине. В частности, в середине октября он заявил: «Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому, кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен».

Комментируя инициативу Володина, губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет «предателей» и «подлых людей». «Нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди», — добавил он.

Позднее Володин скорректировал свое предложение и заявил, что «недружественных релокантов», вернувшихся в Россию, нужно отправлять на рудники в холодных регионах, а не в Магадан.

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Президент России Владимир Путин подчеркивал, что уехавшие из страны россияне имеют право вернуться, но если они нарушили закон, то должны за это ответить.

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Персоны
Вячеслав Володин уехавшие россияне предательство
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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