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В ВСУ заявили о подготовке к возможному расширению конфликта с Россией

Командующий ВСУ заявил о подготовке к возможному расширению конфликта с Россией

Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины, допустил командующий объединенными силами украинских Вооруженных сил Сергей Наев.

По его мнению, границы конфликта расширятся, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и будет совершенствовать технологии. «Мы готовимся к этому. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и готовим наши силы», — сказал Наев ABC News.

Он заявил, что технологии имеют «решающее значение». Наев подчеркнул, что военная помощь, которую оказывают западные страны, «очень важна» для Украины. По его словам, сейчас идет «война ресурсов». «Сокращение помощи действительно ударит по нашим оборонным возможностям. Но мы будем бороться с тем, что у нас есть», — сказал Наев.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил, что без поддержки Запада украинские войска начнут отступать. Почти треть опрошенных украинцев сочли, что международная поддержка ослабевает из-за утомления от конфликта, следовало из результатов исследования Киевского международного института социологии.

Власти России осуждают поставки вооружений и боеприпасов Киеву со стороны Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это ведет к эскалации и не помешает России достичь своих целей.

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