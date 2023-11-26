Израиль освободил третью группу заложников в рамках временного перемирия

Из израильских тюрем отпустили третью группу палестинских заключенных, в нее вошли 39 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Представители израильской тюрьмы сообщили, что третья группа из 39 палестинских заключенных была освобождена», — говорится в сообщении.

Ранее палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту третью группу заложников из сектора Газа. В нее вошли 13 израильтян и четыре иностранца, в том числе один гражданин России. В ХАМАС подчеркнули, что россиянина отпустили «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела».

Освобожденного россиянина зовут Рон Олегович Кривой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По данным The Times of Israel, ему 25 лет, он работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova Sukkot Gathering, который боевики ХАМАС атаковали в первый день войны, 7 октября.

ХАМАС и Израиль обмениваются заключенными и заложниками в рамках соглашения о прекращении огня на несколько дней. 24 ноября, в первый день временного перемирия, палестинская группировка отпустила 13 израильтян и 12 граждан Таиланда. В ночь на 26 ноября ХАМАС передал Красному Кресту 13 израильтян и четырех тайцев, позднее в тот же день — еще 14 израильских заложников и троих иностранцев. Израиль в первый день освободил 39 палестинских женщин и детей, во второй — еще столько же.