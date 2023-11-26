ХАМАС заявил о готовности продлить перемирие

Газа, сектор Газа (Фото: Bassam Masoud / Reuters)

Палестинская группировка ХАМАС выразила готовность продлить перемирие, об этом говорится в ее заявлении в телеграм-канале.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания четырехдневного периода, серьезно стремясь увеличить число освобожденных задержанных, как указано в соглашении о гуманитарном перемирии», — говорится в нем.

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