Египет подтвердил передачу заложников из сектора Газа Израилю
Египет подтвердил передачу Израилю первой группы заложников, сообщил телеканал Sky News Arabia. В нее вошли 13 израильтян и 12 тайцев, освобожденных встретили представители Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).
Группа прибыла на контрольно-пропускной пункт «Рафах», который находится на границе сектора Газа и Египта, где власти проверили их личности на соответствие согласованному списку.
Временное прекращение огня в Газе началось 24 ноября и рассчитано на четыре дня. За это время ХАМАС должен освободить заложников группами по 12–13 человек, а Израиль передать группировке 150 палестинских заключенных.
Вечером 24 ноября первую группу израильских заложников передали персоналу Красного Креста. Обмен планируют провести в четыре этапа.
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