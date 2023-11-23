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Экономика ,  
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Правительство не поддержало законопроект о регулировании цен на топливо

«Известия»: правительство не поддержало регулирование цен на бензин и дизель

В правительстве не поддержали проект закона о регулировании стоимости топлива, сообщают «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабмина. По данным издания, его подготовило Минэкономразвития.

В кабмине отметили, что в прилагаемых к проекту материалах не было анализа и оценки влияния предлагаемых мер на рынок. Кроме того, госрегулирование цен на внутреннем рынке может исказить свободное рыночное ценообразование.

В аппарате правительства изданию сообщили, что проект отзыва «еще готовится», после его направят в Госдуму.

Группа депутатов от ЛДПР осенью 2023 года внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель.

Стоимость АИ-92 впервые превысила ₽70 тыс. за тонну
Бизнес
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Оптовые цены на бензин АИ-92 15 сентября впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну, на авиакеросин — 75 тыс. руб. за тонну. Они начали расти в конце апреля — начале мая на фоне объявления планов Минфина о снижении вдвое объема бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке вдвое: с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц.

Тогда правительство ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста оптовых цен на них. В Минэнерго поясняли, что запрет позволит пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В Кремле сообщили, что он будет действовать «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке».

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Уже 6 октября власти отменили ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты по трубопроводам, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного топлива. Для поставщиков, которые перепродают топливо ввели заградительную пошлину в 50 тыс. руб. за тонну. Кроме того, правительство восстановило топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяникам.

С 17 ноября правительство отменило запрет на экспорт бензина.

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Теги
бензин дизельное топливо цены топливо

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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