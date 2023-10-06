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Правительство решило удвоить компенсации нефтяникам

Правительство восстановит топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяникам
Коэффициент компенсаций нефтяникам повысят с 0,5 до 1,0, компании получают деньги, если экспортная цена выше российской. Весной Минфин объявил о планах сократить демпфер на 30 млрд руб., это спровоцировало подорожание топлива
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Фото: Дмитрий Верхоробин / ТАСС
Фото: Дмитрий Верхоробин / ТАСС

В Налоговый кодекс внесут поправки, согласно которым с 1 октября будет восстановлен топливный демпфер, коэффициент по нему изменят с 0,5 до 1,0, что позволит нарастить размер компенсации НПЗ выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства.

«Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции», — пояснили в кабмине.

Кроме того, требования к нефтекомпаниям по продаже бензина 5-го класса и дизельного топлива на биржевых торгах скорректировали: долю первого увеличили на 2%, до 15%, второго — на 3%, до 12,5%. В правительстве объяснили, что это даст возможность независимым АЗС покупать их по рыночным ценам, что снизит опасность монопольного ценообразования. Чтобы после снятия нынешних ограничений не начался серый экспорт, введена заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тыс. руб. за 1 т для тех компаний, которые не производят, а перепродают продукцию.

«Также правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива», — добавили в кабмине.

Как писал «Коммерсантъ», речь идет о поставках по трубопроводам «Север» (25 млн т в год через балтийские порты) и «Юг» (4 млн т в год через Новороссийск), принадлежащим «Транснефти». На них приходится три четверти всех поставок за рубеж дизтоплива из России.

Вопрос возобновления поставок дизтоплива за рубеж стал актуальным после переполнения мощностей «Транснефти», предназначенных для хранения, поскольку направить эти объемы на внутренний рынок было почти невозможно по техническим причинам. Собеседники издания рассказывали, что крупные игроки нефтерынка указывали регуляторам отрасли на серьезные риски сокращения переработки нефти, так как из-за переизбытка топлива НПЗ пришлось бы снижать объемы производства бензина и другой продукции.

Топливный демпфер действует с 2019 года, власти платят компаниям, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской. Если же российские цены, напротив, выше экспортных, то нефтекомпании направляют часть прибыли в бюджет.

В прошлом году сумма компенсаций нефтяникам составила 2,1 трлн руб., но за девять месяцев 2023-го объем выплат почти достиг 1,1 трлн руб. — это на 38% меньше, чем было выплачено за аналогичный период годом ранее.

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Весной Минфин объявил о планах снизить демпфер примерно на около 30 млрд руб. ежемесячно. «Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали [из бюджета], при низких ценах на Западе нефтяники доплачивали [в бюджет]. Сейчас западных рынков нет. <...> Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков», — пояснял министр Антон Силуанов. Это решение стало причиной роста цен на бензин, они начали подниматься в преддверии снижения компенсаций.

Однако уже в сентябре правительство сообщило о намерении снова скорректировать демпфер, но уже увеличив объем компенсаций нефтяникам, «чтобы компенсировать [им] разницу с экспортом». В Минфине уточняли, что из-за этого не должен пострадать бюджет.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Артём Кореняко Артём Кореняко
дизель топливо дизтопливо
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