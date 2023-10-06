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Власти повысили пошлину для серых экспортеров топлива

Правительство ввело заградительную пошлину ₽50 тыс. за 1 т на экспорт топлива
Правительство для предотвращения серого экспорта ввело заградительную пошлину 50 тыс. руб. для тех поставщиков, кто только приобретает для перепродажи, но сам не производит. Одновременно власти повысили коэффициент по демпферу
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Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Компании — экспортеры топлива, не относящиеся к производителям, заплатят за его поставки за рубеж 50 тыс. руб. за 1 т, следует из постановления правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин.

В правительстве пояснили РБК, что эта мера введена в связи со снятием некоторых ограничений на реализацию топлива, чтобы предотвратить возможный серый экспорт. Заградительную пошлину заплатят поставщики нефтепродуктов, которые не производят их сами, а покупают для перепродажи.

«Таким образом, правительство пресекает попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений. Это также не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов», — подчеркивали в правительстве.

Кабмин объявил утром 6 октября об увеличении доли продаж бензина 5-го класса и дизельного топлива на биржевых торгах: первого — на 2%, до 15%, второго — на 3%, до 12,5%; соответствующее постановление также вскоре было подписано премьером.

Вместе с тем власти повысили коэффициент топливного демпфера с 0,5 до 1,0, пояснив, что это позволит нарастить размер компенсации выпадающих доходов нефтеперерабатывающим заводам при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.

Такой механизм действует с 2019-го; власти выплачивают компенсации компаниям, если экспортная цена бензина и дизельного топлива превышает внутрироссийскую. В случае если цены в России выше экспортных, нефтяные компании направляют часть прибыли в бюджет.

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Весной Минфин предупредил о планах снизить демпфер на около 30 млрд руб. в месяц. Министерство сочло, что «в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков». Это решение стало причиной роста цен на бензин, они начали подниматься в преддверии снижения компенсаций. Осенью кабмин сообщил, что механизм снова скорректируют, однако уже нарастив объем компенсаций.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
топливо пошлина экспортеры
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