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Песков назвал сроки действия ограничения на экспорт бензина и дизтоплива

Песков: ограничение на экспорт бензина сохранится до стабилизации рынка
В России рынок топлива требовал регулирования, так как наблюдались «определенные проблемы», пояснил Песков. По его словам, ограничение на экспорт бензина и дизтоплива продлится до стабилизации ситуации
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива будет действовать в России до стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он объяснил, что рынок топлива сейчас везде достаточно нестабильный, в России наблюдались «определенные проблемы» и этот рынок требовал регулирования.

«Поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке», — подчеркнул Песков.

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин ранее заявил, что введенные правительством ограничения пока будут действовать бессрочно. Решение об отмене мер будет зависеть от насыщения рынка ресурсами и итоговых результатов.

«Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание [объемов на экспорт]», — отметил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление об ограничениях. Они не касаются стран — членов ЕАЭС, а также Абхазии и Южной Осетии. Документ так же разрешает экспорт бензина и дизельного топлива в рамках международных транзитных перевозок.

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Изначально в Минэнерго говорили, что мера является временной и призвана повысить предложение моторного топлива внутри страны для снижения цен. Рост цен на бензин на фоне увеличения его биржевой стоимости продолжается несколько недель.

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Дмитрий Песков ограничение экспорт бензин дизель
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