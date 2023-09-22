Песков назвал сроки действия ограничения на экспорт бензина и дизтоплива
Ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива будет действовать в России до стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Он объяснил, что рынок топлива сейчас везде достаточно нестабильный, в России наблюдались «определенные проблемы» и этот рынок требовал регулирования.
«Поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке», — подчеркнул Песков.
Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин ранее заявил, что введенные правительством ограничения пока будут действовать бессрочно. Решение об отмене мер будет зависеть от насыщения рынка ресурсами и итоговых результатов.
«Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание [объемов на экспорт]», — отметил он.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление об ограничениях. Они не касаются стран — членов ЕАЭС, а также Абхазии и Южной Осетии. Документ так же разрешает экспорт бензина и дизельного топлива в рамках международных транзитных перевозок.
Изначально в Минэнерго говорили, что мера является временной и призвана повысить предложение моторного топлива внутри страны для снижения цен. Рост цен на бензин на фоне увеличения его биржевой стоимости продолжается несколько недель.
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