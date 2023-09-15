Стоимость АИ-92 впервые превысила ₽70 тыс. за тонну

Цены на бензин АИ-92 15 сентября впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну, на авиакеросин — 75 тыс. руб. за тонну. Рост продолжается на фоне сокращения компенсаций нефтяным компаниям и серого экспорта

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Оптовые цены на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России 15 сентября достигли рекордных 70,446 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 1,15%. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Рост за последние три месяца составил более 23%.

Биржевая стоимость авиакеросина выросла на 2,76%, до исторических 75,010 тыс. руб. за тонну. Рост ускорился на этой неделе — с 11 сентября оптовые цены на это топливо выросли на 13,3%. До этого, с февраля по август 2023 года, авиакеросин торговался в диапазоне 63,5–67,5 тыс. руб. за тонну.

РБК отправил запросы в пресс-службы Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Оптовая стоимость бензина «Премиум-95» выросла на 0,17%, до 76,403 тыс. руб. за тонну, 15 сентября. Это ниже пикового уровня (76,876 тыс. руб. за тонну), достигнутого 7 сентября. Стоимость дизеля на бирже продолжает бить рекорды: 15 сентября она достигла 73,758 тыс. руб. за тонну (+0,97%), за последние три месяца рост составил более 43%.

Накопленный рост розничной стоимости бензина и дизеля с конца 2022 года составил 8,49 и 7,27% соответственно, следует из данных Росстата. При этом общая инфляция составила только 3,9%. На прошлой неделе розничные цены на дизель выросли на 1,73% по всей России. На московских АЗС его стоимость выросла на 51 коп., или на 0,84%, по данным Московской топливной ассоциации (МТА).

Биржевые цены на бензин начали расти в конце апреля — начале мая на фоне объявления планов Минфина о снижении вдвое объема бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке (топливного демпфера), с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. Глава Минфина Антон Силуанов впервые рассказал об этой идее в апреле. В конце июля президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Одной из возможных причин роста оптовых цен является серый экспорт, о противодействии которому говорят власти в последнее время. С начала года его объем достиг нескольких миллионов тонн, рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов 11 сентября на Восточном экономическом форуме. По его мнению, на сером экспорте пытаются заработать те трейдеры, которые покупают бензин по более низким внутренним ценам, а экспортируют по более высоким. Для Минэнерго приоритетным вариантом противодействия кризису является создание списка уполномоченных экспортеров нефтепродуктов. В августе Шульгинов говорил, что в правительстве рассматривается также введение лицензирования экспорта.

На фоне жалоб представителей рынка на дефицит топлива в южных регионах глава Минэнерго объяснил перебои попытками создать искусственный дефицит путем закрытия АЗС. Шульгинов добавил, что потребности внутреннего рынка полностью обеспечены производством. В пресс-службе ФАС сообщили, что территориальные органы ведомства проверят «экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев».

30 августа вице-премьер Александр Новак заявил о том, что правительство прорабатывает ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке, включая создание списка экспортеров, оптимизацию графика ремонтных работ на НПЗ и увеличение нормативов минимального уровня поставок топлива на биржу. В августе Минюст уже внес изменения в совместный приказ Минэнерго и ФАС о повышении нормативов продаж для бензина с 12 до 13% от производства, и для дизеля — с 8,5 до 9,5%.