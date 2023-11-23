Норвегия допустила закрытие единственного КПП на границе с Россией

В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

Норвегия готова закрыть контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе с Россией, сообщил премьер-министр Йонас Гар Стёре, передает телеканал TV2. Он уточнил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.

На границе России и Норвегии работает единственный КПП «Стурскуг» (с российской стороны — МАПП «Борисоглебск», находится на территории Печенгского района Мурманской области). Ранее, 16 ноября, министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель сообщила об отсутствии «какого-либо аномального движения», и назвала трафик на КПП самым низким за всю осень.

С 25 ноября на российско-финской границе открытым останется только один пункт из девяти КПП — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») в Мурманской области. Меры будут действовать минимум до 23 декабря. Решение ограничить пересечение границы власти объяснили ростом числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые запрашивают убежище.

Россия выразила протест Финляндии из-за закрытия пограничных пунктов. МИД страны называл эти действия провокационными и нарушающими интересы как россиян, так и финнов.

Погранслужба Эстонии подготовила заграждения «зубы дракона» для установки на границе с Россией. Их поставят, если эстонские власти вслед за Финляндией решат ограничить въезд из России для сдерживания нелегальной миграции.