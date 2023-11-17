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Политика ,  
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Эстония привезла «зубы дракона» к границе с Россией

Погранслужба Эстонии привезла «зубы дракона» к границе с Россией
Эстонские пограничники установят бетонные «зубы дракона» на границе с Россией, если власти решат вслед за Финляндией закрыть КПП из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока. Хельсинки обвиняли в этом Москву, МИД отвергал обвинения
Вид на Нарвскую крепость и мост через реку Нарва, соединяющий Россию с Эстонией
Вид на Нарвскую крепость и мост через реку Нарва, соединяющий Россию с Эстонией (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Погранслужба Эстонии подготовила пирамидальные заграждения для установки на границе с Россией, сообщили Posttimes в департаменте полиции и погранохраны.

Их установят, если власти Эстонии решат вслед за Финляндией ограничить въезд из России для сдерживания нелегальной миграции, пояснили в ведомстве. «Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту», — сказал глава Нарвского погранпункта Марек Лийва.

Заграждения пирамидального вида из бетона или железобетона называют противотанковыми на́долбами или «зубами дракона», их используют как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники.

В ночь на 17 ноября снимки с заграждениями, установленными на грузовике, появились в группе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД» в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Эстония может полностью или частично закрыть пункты пропуска на границе с Россией, это будет зависеть от ситуации на границе, предупредил накануне руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар. Он подчеркнул, что въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для имеющих все законные основания для этого, и Таллин внимательно следит за происходящим. Аналогичные предупреждения сделали власти Норвегии.

МИД счел странными обвинения Финляндии в отправке беженцев к границе
Политика
Фото:Vesa Moilanen / Global Look Press

Финляндия решила на четыре месяца (с середины ноября по середину февраля 2024 года) закрыть четыре из пяти погранперехода на границе с Россией в связи с наплывом мигрантов из третьих стран — Ирака, Сомали и других. Власти считают, что российская сторона использует мигрантов для давления. За последние сутки к финским КПП обратились 69 просителей убежища, они приезжают на велосипедах.

Финляндия попросила погранслужбу Евросоюза Frontex обеспечить безопасность границ, ведомство ответило согласием. В августе глава службы Ханс Лейтенс посетил границу Финляндии с Россией и призвал ЕС быть готовым к тому, что Москва может использовать миграционный кризис для своих интересов. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал решение России пропустить к границе мигрантов с соглашением о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, а также призвал готовиться к «гадостям» со стороны России после вступления страны в НАТО.

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МИД России назвал обвинения Финляндии «очень странными» и пообещал проанализировать ситуацию. «Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эстония российская граница Нарва
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