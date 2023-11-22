Пумпянский и Тимченко обжаловали решение суда оставить в силе санкции ЕС

Геннадий Тимченко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российские миллиардеры Геннадий Тимченко, Дмитрий Пумпянский, Михаил Гуцериев и Тигран Худавердян обжаловали в Европейском суде юстиции решение оставить в силе введенные против них санкции Евросоюза, говорится в опубликованных на сайте суда уведомлениях.

Помимо них, апелляции подали члены семей миллиардеров: жена Тимченко Елена, сын миллиардера Дмитрия Мазепина Никита и супруга Пумпянского Галина.

6 сентября Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иски Худавердяна, Пумпянского, Гуцериева и Тимченко по отмене санкций, введенных из-за протестов в Белоруссии и военной операции России на Украине. Это решение и обжаловали истцы.

Дмитрий Пумпянский находится под европейскими санкциями с марта 2022 года. После их введения он покинул совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и перестал быть ее бенефициаром, а также вышел из руководства «Синары». Forbes оценивает состояние Пумпянского в $1,1 млрд.

Против Геннадия Тимченко санкции ввели еще в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Тогда он заявил, что «пусть будут санкции, я не против», и отказался их оспорить по совету президента Владимира Путина. По словам Тимченко, он «готов жить» под ограничениями, потому что они не только проблема, но и «стимул».

Однако в июне 2022 года Тимченко оспорил санкции и потребовал признать ошибкой утверждение Евросоюза о том, что он является одним из доверенных лиц президента России Владимира Путина. Forbes оценил его состояние в $20,8 млрд.

Бизнесмен Михаил Гуцериев попал в санкционный реестр ЕС летом 2021 года в связи с подавлением протестов в Белоруссии. ЕС объяснил введение санкций против Гуцериева тем, что он давний друг президента Белоруссии Александра Лукашенко и благодаря этому имеет влияние в политической элите страны.

Санкции против экс-директора «Яндекса» в России Тиграна Худавердяна ввели в марте 2022 года. На следующий день после введения ограничений он покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.