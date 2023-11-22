Зеленский призвал США производить больше оружия для роста рабочих мест

Расширение производства оружия в США для Киева позволит увеличить рабочие места, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

«Большая часть производств будет развернута в ваших штатах, разных штатах, а также на Украине. Это рабочие места для американцев и украинцев», — отметил он.

Украинский президент также назвал ноябрь «сложнейшим» в плане получения помощи от Конгресса США и выразил надежду, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву.

Помимо этого, Зеленский выразил готовности обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его мирную инициативу по Украине, который ранее заявил, что сможет договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки.

В конце октября Байден предложил конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Однако недавно избранный спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил за разделение помощи этим странам. Позже республиканцы внесли отдельный проект бюджета, предусматривающий деньги для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали.



После этого Джонсон предложил законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю. Палата представителей инициативу поддержала. 17 ноября закон о временном бюджете подписал президент Байден.



Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.