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Политика ,  
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Песков фразой «не получится» ответил на угрозу Зеленского Путину

Песков — о словах Зеленского об убийстве Путина: ничего у них не получится
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента об убийстве Владимира Путина, заявил, что «у них ничего не получится». Отрывок разговора с Песковым опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее в этот день Зеленский, отвечая на вопрос журналиста The Sun о том, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента, если возможность представится, сказал: «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю».

«Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится. У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты», — сказал Песков, комментируя высказывание украинского лидера.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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