Песков фразой «не получится» ответил на угрозу Зеленского Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента об убийстве Владимира Путина, заявил, что «у них ничего не получится». Отрывок разговора с Песковым опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Ранее в этот день Зеленский, отвечая на вопрос журналиста The Sun о том, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента, если возможность представится, сказал: «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю».
«Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится. У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты», — сказал Песков, комментируя высказывание украинского лидера.
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